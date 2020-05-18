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Олеся Красилова, арестованная по запросу США, вернулась из тюрьмы на Тенерифе домой

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Олеся Красилова, арестованная по запросу США, вернулась из тюрьмы на Тенерифе домой

Россиянка Олеся Красилова, арестованная во время рабочей командировки в Испанию по запросу США, провела два месяца в тюрьме на Тенерифе, но смогла вернуться домой благодаря действиям российской стороны и гуманности испанского правительства. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

Сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову задержали при вылете из аэропорта острова Тенерифе в конце февраля. Арест произошел по запросу США. Как рассказал ФАН вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов, власти подозревали ее в передаче персональных данных. Впрочем, в течение положенных 40 дней США так и не передали Испании фактуру дела и состав обвинения.

«Мы рассматриваем этот случай как победу нашей дипмиссии, как прецедент, — прокомментировал правозащитник Ионов. — Видно, что Испания делает шаги к нормализации двусторонних отношений с Россией. Впервые гражданке России, которая преследуется по запросу США, удалось выехать с территории Испании. Думаю, помогло то, что ситуация решалась на уровне Минюста и Совета министров Испании, очень активно работала наша дипмиссия в Мадриде. Вступились и Россельхознадзор, и «Фонд мира», и Международный комитет по защите прав человека — много организаций. Кроме этого, в стране отменены рейсы, сейчас опасная эпидемиологическая обстановка — бушует коронавирус».

По мнению собеседника ФАН, совокупность всех факторов повлияла на решение испанского правительства выпустить Олесю Красилову.

Олеся Красилова, арестованная по запросу США, вернулась из тюрьмы на Тенерифе домой

Красилова вернулась в Россию два дня назад, сейчас она находится на самоизоляции. По словам Александра Ионова, который уже успел с ней пообщаться, на здоровье россиянка не жалуется, но ей все же сделали тест на коронавирус.

Тем не менее, положение Красиловой остается неоднозначным: претензии со стороны США все еще не сняты, а это значит, что при любом выезде за границу ее снова могут арестовать по тому же запросу.

«Надо добиваться прекращения преследования, — считает Александр Ионов. — Для этого семье Красиловой придется нанять защитника, который представит ее интересы в американском суде и начнет консультации по прекращению преследования. Думаю, США должны прислушаться к стороне защиты и вынести справедливое решение».

Ранее ФАН подробно рассказывал об истории Олеси Красиловой. На конец марта ситуация, в которой оказалась россиянка, выглядела довольно безвыходно.

В российском МИД арест Красиловой назвали «новым случаем продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру».

Олеся Красилова не значилась в международном розыске, но в Россельхознадзоре уточнили, что несколько лет назад другому сотруднику Федеральной службы без объяснения причин отказали во въездной визе в США, куда он собирался на конгресс по ветеринарии. До момента задержания россиянка в составе официальной делегации в качестве переводчика принимала участие в работе группы экспертов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений по фитосанитарным мерам для картофеля.

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