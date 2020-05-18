Олеся Красилова, арестованная по запросу США, вернулась из тюрьмы на Тенерифе домой

Россиянка Олеся Красилова, арестованная во время рабочей командировки в Испанию по запросу США, провела два месяца в тюрьме на Тенерифе, но смогла вернуться домой благодаря действиям российской стороны и гуманности испанского правительства. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

Сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову задержали при вылете из аэропорта острова Тенерифе в конце февраля. Арест произошел по запросу США. Как рассказал ФАН вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов, власти подозревали ее в передаче персональных данных. Впрочем, в течение положенных 40 дней США так и не передали Испании фактуру дела и состав обвинения.

«Мы рассматриваем этот случай как победу нашей дипмиссии, как прецедент, — прокомментировал правозащитник Ионов. — Видно, что Испания делает шаги к нормализации двусторонних отношений с Россией. Впервые гражданке России, которая преследуется по запросу США, удалось выехать с территории Испании. Думаю, помогло то, что ситуация решалась на уровне Минюста и Совета министров Испании, очень активно работала наша дипмиссия в Мадриде. Вступились и Россельхознадзор, и «Фонд мира», и Международный комитет по защите прав человека — много организаций. Кроме этого, в стране отменены рейсы, сейчас опасная эпидемиологическая обстановка — бушует коронавирус».

По мнению собеседника ФАН, совокупность всех факторов повлияла на решение испанского правительства выпустить Олесю Красилову.

Красилова вернулась в Россию два дня назад, сейчас она находится на самоизоляции. По словам Александра Ионова, который уже успел с ней пообщаться, на здоровье россиянка не жалуется, но ей все же сделали тест на коронавирус.

Тем не менее, положение Красиловой остается неоднозначным: претензии со стороны США все еще не сняты, а это значит, что при любом выезде за границу ее снова могут арестовать по тому же запросу.

«Надо добиваться прекращения преследования, — считает Александр Ионов. — Для этого семье Красиловой придется нанять защитника, который представит ее интересы в американском суде и начнет консультации по прекращению преследования. Думаю, США должны прислушаться к стороне защиты и вынести справедливое решение».

Ранее ФАН подробно рассказывал об истории Олеси Красиловой. На конец марта ситуация, в которой оказалась россиянка, выглядела довольно безвыходно.

В российском МИД арест Красиловой назвали «новым случаем продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру».

Олеся Красилова не значилась в международном розыске, но в Россельхознадзоре уточнили, что несколько лет назад другому сотруднику Федеральной службы без объяснения причин отказали во въездной визе в США, куда он собирался на конгресс по ветеринарии. До момента задержания россиянка в составе официальной делегации в качестве переводчика принимала участие в работе группы экспертов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений по фитосанитарным мерам для картофеля.