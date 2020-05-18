Выхода нет: россиян из Ливии надо возвращать силой

Похоже, что дело российских социологов, взятых в плен в ливийском Триполи, стало для местных боевиков делом принципа. Я бы сказал делом чести, если бы она у них была. Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана отпускать не намерены. Предъявлять каких-либо адекватных обвинений тоже. Однако и игнорировать эту тему бандиты больше не могут. Историю раскрутили на международном уровне. Даже сняли художественный фильм. И ответ не заставил себя долго ждать.

Снова фейк

В генпрокуратуре так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии повторили, что сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) уже год сидят в тюрьме за «попытку вмешательства в выборы и встречу с сыном Каддафи». Об этом РИА Новости рассказал адвокат социологов.

Что касается встречи с Сейф аль-Исламом Каддафи, то он не преступник. И не совсем понятно, как встречу с гражданином Ливии можно вменять в вину. Ну, а по поводу «выборов» — российская сторона много раз отвечала, что нельзя вмешаться в то, чего нет даже в проекте. В Ливии не существует закона о выборах и конституции. Там даже нет единой власти. Страна в руинах и погрязла в междоусобицах. Поэтому говорить, что два россиянина планировали навредить Ливии, все равно, что утверждать о смертельном вреде молочного шоколада для больного раком.

Далее военный командир ПНС передал РИА Новостям видео, на котором Максим и Самер утверждают, что с ними все хорошо. И все бы было действительно хорошо, если бы видео не было прошлогодней давности.

Что происходит с Максимом и Самером на самом деле можно только догадываться по просочившимся каким-то чудом в сеть письмам Шугалея жене. Даже не письмам, а нескольким абзацам, накорябанным карандашом на огрызке бумаге.

Адвокат вынужден был врать

«Друзья, с прискорбием вынужден сообщить, что это – фейк! Проще говоря, факт сознательной дезинформации со стороны ливийских бандитов, — заявил глава ФЗНЦ Александр Малькевич. — Буквально накануне того, как появилась данная новость, мне звонил адвокат наших ребят, который имел возможность общаться с владельцем тюрьмы «Митига», где находятся россияне, полевым командиром, террористом Каррой. Он рассказал, что на него оказывается сильное давление, и работать дальше он не может. И его опасения можно понять. Напомню, первого адвоката - того, что был у сына бывшего главы МИД Ливии Мухаммеда Треки — посадили. Как и самого Треки».

Пора бить

И как можно сильнее. Мы же своих не бросаем. Можно как угодно относиться к работе социологов в Ливии, но то, что происходит сегодня в тюрьме «Митига», — позорит Россию. Почему же израильтяне могут вызволить своих из любой дыры, а мы нет? Почему в «Митиге» нет американцев или британцев?

Очевидно же, что террористы не отдадут наших граждан по-хорошему. К Максиму и Самеру не пускают ни сотрудников ООН, ни журналистов, ни консульских работников. Наши дипломаты обсудили варианты вызволения социологов с коллегами из разных стран. Увы, безрезультатно. За все время адвокату удалось встретиться с подзащитными лишь раз.

Сколько будем это терпеть? Надо действовать. Если уже не поздно.