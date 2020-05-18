Киев, 18 мая. Иностранные граждане, которые являются родителями детей, рожденных от суррогатных матерей на Украине, смогут вывезти их из страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Согласно распоряжению правительства, иностранцы могут въезжать на Украину по согласованию с МИД. Для этого иностранное посольство должно направить соответствующий запрос. Это касается в том числе приезда иностранных граждан для решения вопросов, связанных с возвращением своих детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данное распоряжение украинского правительства позволяет въезжать на территорию Украины родителям детей, рожденных суррогатными матерями.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что более 50 младенцев, которые были рождены на Украине от суррогатных матерей, «застряли» на территории республии, так как их родители не могут вывезти младенцев из-за прекращения авиасообщения, которое было приостановлено в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 315 тысяч человек. На Украине зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции, 535 человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.