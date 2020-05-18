Тарасова отреагировала на скандал вокруг сына Плющенко



Москва, 18 мая. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на скандал вокруг сына фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской из-за статьи о том, что у мальчика якобы есть психическое расстройство.

Речь идет о публикации на портале StarHit. Впоследствии материал удалили. Родители маленького Саши или Гном Гномыча (как его ласково называют близкие) хотят судиться с изданием и защищать права своего ребенка.

Тарасова считает, что они полностью правы.

«Как вообще язык поворачивается про детей говорить такие вещи? Даже если бы он и был больной, этого нельзя делать», — возмутилась она в комментарии порталу «Спорт-Экспресс».

По мнению заслуженного тренера, так могут поступать «только плохо воспитанные люди». Авторов статьи о Саше Плющенко она назвала людьми «с какими-то зверскими наклонностями».

Она также обратила внимание, что нашлись люди, которые заступились за сына Евгения и Яны. В частности, среди них оказался олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

«Ягудин — прекрасный человек, замечательный отец своим дочерям. Я Лешу хорошо знаю, и он терпеть таких вещей не может», — подчеркнула Тарасова.

Как сообщал ранее телеканал 360, по данным анонимного источника StarHit, у семилетнего сына Плющенко якобы был диагностирован синдромом Аспергера. Фигурист эту информацию опроверг и категорически заявил, что у его наследника никаких отклонений нет. Он пообещал, что добьется для портала «справедливого возмездия и наказания» и в судах России и в ЕСПЧ. Впоследствии редакция StarHit принесла семье Плющенко и Рудковской свои извинения.