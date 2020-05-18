Путин и Эрдоган по телефону обсудили обстановку в Ливии

Москва, 18 мая. Президент Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом последние события, произошедшие в Ливии. Главы государств выразили обеспокоенность непрекращающимися боевыми действиями в североафриканской стране. Подробности телефонного диалога приводит пресс-служба Кремля.

В заявлении подчеркивается, что президенты России и Турции сошлись во мнении о необходимости скорейшего урегулирования ливийского кризиса мирным путем и возобновлении диалога за столом переговоров.

«Президенты России и Турции высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии. Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности», — отмечает пресс-служба.

Несмотря на неоднократные призывы мирового сообщества, в Ливии продолжаются боестолкновения. Ливийская национальная армия (ЛНА) в начале мая вновь призвала террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) соблюдать перемирие в честь священного месяца Рамадан, однако боевики проигнорировали его.