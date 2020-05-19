Депутаты Госдумы рассказали, какие поправки появятся в третьем пакете антикризисных мер

Новый пакет мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Госдума планирует рассмотреть во втором, основном чтении на этой неделе. До 20 мая в палату будут поступать поправки и предложения по совершенствованию правительственного документа. Среди них — бесплатная раздача медицинских масок, выдача ваучеров вместо возврата средств за билеты на отмененные спортивные мероприятия (по аналогии с билетами на отмененные из-за коронавируса авиарейсы, железнодорожные, морские и речные перевозки), а также изменения в части расторжения договоров аренды.

Корреспондент Федерального агентства новостей узнал, какие еще новации парламентарии собираются включить в законопроект о неотложных мерах поддержки граждан и бизнеса.

Закон должен уравнять арендодателей и арендаторов

12 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики. Инициативой предусматриваются дополнительные меры помощи для граждан и организаций, которых затронул режим повышенной готовности. Как выяснил ФАН, на данный момент к законопроекту подготовлено более 100 поправок.

«От разных субъектов законодательной инициативы уже поступили поправки. Например, это поправки правительства, которые президент дополнительно изложил на последних совещаниях. Поступают и предложения от законодателей. Многие из них комитет уже получил, над ними сейчас ведется работа», — рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Напомним, законопроект, в частности, предоставляет возможность пострадавшим от коронавируса компаниям в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. Как рассказал ФАН глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, депутаты на прошлой неделе провели онлайн-слушания с предпринимателями, где очень эмоционально обсуждался этот вопрос. По итогам обсуждения в комитет Госдумы по бюджету и налогам, который курирует документ, было направлено письмо с соответствующими предложениями.

«Мы высказали опасения, которые у нас возникли после прочтения правительственного законопроекта, — прокомментировал Николаев. — Дело в том, что в нем предлагается дать возможность не просто досрочного расторжения договора аренды, но и безусловного расторжения обеспечительных платежей. Мы высказали позицию о необходимости внесения поправок, которые бы защитили и поддержали арендодателей. Сейчас идут согласительные процедуры, чтобы закон вышел без перекосов в пользу одной из сторон».

Кстати, против этой нормы выступили ранее и в Совете Федерации. Глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов направил в Госдуму поправку, в которой предложил исключить пункт о праве пострадавших компаний расторгать в одностороннем порядке договор аренды без штрафных санкций. Сенатор также рассказал, что направит письмо с изложением позиции по этому вопросу помощнику президента России Максиму Орешкину.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в Минэкономразвития РФ подготовили поправки, согласно которым позволят арендаторам разрывать договоры с владельцами помещений в одностороннем порядке до 1 октября 2020 года. При этом им необходимо будет возместить арендодателям убытки в размере одного ежемесячного платежа.

Как пояснил ФАН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев, многие арендодатели и без закона шли на уступки, предлагая скидки своим арендаторам.

«Однако арендодатель просит, в свою очередь, компенсировать и ему затраты, например, на коммунальные услуги. Сейчас главный вопрос в том, чтобы уравнять арендодателей и арендаторов. Если первые прощают 50%, то и они заслуживают того, чтобы им предоставляли такие 50% льготы», — объяснил он.

Субсидии бизнесу и ваучеры за спортивные матчи

Виктор Зубарев также рассказал, что свои предложения разработала и внесла организация «Опора России». Согласно ее поправкам, расширяется перечень системообразующих организаций, которые получат льготные кредиты и выплаты по одному МРОТ на каждого неуволенного работника.

«Предлагается субсидировать не только пострадавшие системообразующие предприятия, но и все малые и средние бизнесы, которые работали в сфере услуг. Сейчас все еще есть путаница, какие именно компании получат такую помощь. Мы бы хотели исправить эту ситуацию, более четко заявить позицию тех предпринимателей, которые были закрыты», — сказал он.

В законопроект также могут внести поправку о возможности выдачи ваучеров вместо денег за билеты на отменные спортивные мероприятия. Об этом ФАН сообщил зампредседателя комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов. Он подчеркнул, что на разные спортивные мероприятия, которые перенесены, было продано очень много билетов.

«Сейчас мы рассматриваем предложение о том, чтобы временно разрешить те деньги, которые были собраны на спортивные мероприятия, не возвращать в случае обращения граждан, а разрешить выдавать ваучеры. Так компании не обанкротятся, а у людей появится возможность пойти на мероприятие в другое время. Это пока только идея, которая обсуждается и рассматривается», — сказал депутат.

Он отметил, что на прошедшем заседании рабочей группы присутствовал глава департамента физкультуры и массового спорта Минспорта Максим Уразов. В министерстве поддержали предложение о том, чтобы вместо возврата средств выдавать гражданам ваучеры.

В законопроекте уже есть предложение разрешить предоставлять ваучеры вместо возврата денег за билеты. Такая возможность появится у авиакомпаний, железнодорожных и водных перевозчиков. Ваучеры можно будет получить и за отмененные туры. Так, если турист не воспользуется таким предложением, деньги ему должны вернуть в течение 10 дней. При этом туроператор должен будет уплатить проценты за пользование деньгами граждан. Как сообщил «Интерфакс» с ссылкой на источник, возможность выдачи туристам ваучеров за отмененные туры по России может быть предоставлена только туроператорам по внутреннему и въездному туризму, перечень которых будет определять правительство.

Кроме того, по словам Фаррахова, может быть разработана поправка о переносе сроков введения маркировки. Он уточнил, что это могло бы облегчить нагрузку на самозанятых.

«Как только тот или иной товар включается в перечень маркировки, самозанятые граждане не могут его продавать. Это дополнительная нагрузка и на малый и средний бизнес. Поэтому я считаю, временно стоит приостановить маркировку товаров», — сказал депутат.

Маски и перчатки должны быть бесплатными

Свою поправку предложили первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов и первый зампредседателя комитета Госдумы труду и соцполитике Николай Коломейцев. Парламентарии считают, что при введении режима обязательного ношения масок и перчаток граждане должны получать средства индивидуальной защиты безвозмездно.

«Правительство, субъекты, муниципалитеты вводят режим ношения масок и при этом устанавливают штрафы за несоблюдение этого режима. Мы написали поправку о том, чтобы выдачу масок и перчаток финансировали из бюджета соответствующего уровня. Порядок финансирования и обеспечения масками и перчатками устанавливается правительством России. Если режим такой введен, и при этом будут штрафы, то граждане должны быть обеспечены этими средствами защиты», — сказал ФАН Шурчанов.

Законопроектом также предлагается разрешить правительству в 2020 году принимать решения, предусматривающие установление особенностей правового регулирования трудовых отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сейчас корректировка трудового законодательства — это длительный процесс, который требует участия органов исполнительной и законодательной власти.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин пояснил ФАН, что кабмин будет определять, останется ли в стране восьмичасовой рабочий день, какие могут быть сверхурочные, как можно будет уволить работника. По словам депутата, он совместно с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым подготовил поправку, которая отменяет эту норму.

«В текст правительства включена норма, которая по сути подменяет законы и приказы самого правительства. «Справедливая Россия», которую я представляю, заявила, что решение о голосовании будет зависеть от того, как будет продвигаться наша поправка. Если она будет отклонена, то фракция в целом не будет голосовать, но я, скорее всего, проголосую против», — сообщил Шеин.

Напомним, первый пакет поддержки граждан и экономики предусматривал помощь социально незащищенным гражданам, а также малым и средним предприятиям, сильнее всего пострадавшим от коронавируса. Был принят правительственный законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня МРОТ. Второй пакет предполагал поддержку бюджетов регионов и занятости, отсрочку штрафов для представителей МСП в наиболее пострадавших отраслях, а также мораторий на проверки социально-ориентированных НКО. Кроме того, документом расширялась программа беспроцентного кредитования банками и устанавливались дополнительные выплаты медикам и освобождение этих выплат от НДФЛ.