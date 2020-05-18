Сирия, 18 мая. В Идлибе правительственные войска и боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» обменялись военнопленными. В Ираке террористы убили двух военнослужащих. В Дейр-эз-Зоре курдские боевики арестовали трех мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обменялись военнопленными с боевиками «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): направила в учебно-тренировочные лагеря в Турции группу новобранцев из 120 боевиков.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило нападение на позиции военных на севере Ирака, убив и ранив несколько человек.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: обменялась племенным с сирийскими военнослужащими в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд и арестовали трех мирных жителей в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла 11 авиаударов в иракской провинции Киркук по предполагаемым местам дислокации боевиков ИГ.

Провинция Алеппо

На севере провинции боевики подконтрольных Турции формирований в очередной раз совершили преступление против гражданского населения. Согласно сообщению Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в городе Африн боевик «Дивизии Султан Мурад» похитил девушку, которую позднее изнасиловал и вынудил выйти за него замуж, угрожая ей в случае отказа убить ее и семью.

Источник также сообщает, что сегодня провинцию покинула очередная партия завербованных в Алеппо и Идлибе новобранцев «Сирийской национальной армии». Утром грузовики с 120 бойцами пересекли сирийскую границу и направились в турецкую провинцию Хатай в учебно-тренировочные лагеря, позднее бойцы будут направлены в Ливию, где примут участие в боях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Свыше 8 тысяч человек уже были завербованы боевиками «Дивизии Султан Мурад» в Алеппо и Идлибе. По информации источника, такжке среди завербованных около 300 новобранцев не достигли 18 лет.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции после серии нападений на блокпосты и патрули со стороны неизвестных боевики «Демократических сил Сирии» повышают меры безопасности. Во второй половине дня самоуправление SDF выпустило сообщение об успешном рейде с обысками в поселения Балад ас-Сувейдан, Дибан и Дарнадж, которые провели силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» дома местных жителей были подвергнуты обыску. Согласно информации ведомства, в ходе рейдов были задержаны трое молодых мужчин, которых подозревают в пособничестве террористам «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Как передает медиаресурс Step News, в городе Тафтаназ произошел обмен пленными между боевиками подконтрольной Турции «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» и правительственных войсками. Согласно источникам агентства, обмен произошел после соглашения между сторонами, «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» получила обратно боевиков, захваченных месяц назад у поселения Аль-Караси к западу от Алеппо. В обмен на них, боевики отпустили военнослужащего САА, похищенного в Идлибе.

16 мая поступали сообщения о другом обмене, который произошел в поселения Дарат-Изза в Алеппо, когда «Хайят Тахрир аш-Шам» отпустила офицера и полковника САА в обмен на четырех своих боевиков.

Ирак

Командование операции ВС Ирака операции «Львы Заевфратья» отчиталось о ходе работ по ликвидации укрытий «Исламского государства» на севере страны. Согласно пресс-релизу, в пустынной местности в провинции Киркук истребители ВВС международной коалиции нанесли 11 авиаударов по местам скопления террористов, на земле свыше восьми туннелей и один подземный цех по производству самодельных бомб были обнаружены и уничтожены бойцами «Хашд Шааби», были застрелены при попытке оказать сопротивление при захвате несколько террористов ИГ.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что в иракской провинции Анбар на СВУ боевиков «Исламского государства» подорвался автомобиль с иракскими военнослужащими. Погиб один солдат, еще трое получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.