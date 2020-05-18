Тело пропавшего профессора из Москвы с камнями в брюках нашли под Костромой

Кострома, 18 мая. Тело профессора из Москвы нашли в реке в Костромской области, сообщили в региональной прокуратуре.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, труп был обнаружен 11 апреля в реке Кострома. В брюках погибшего находились камни.

Личность погибшего оперативно установили, им оказался жителей Люберец 1966 года рождения. Мужчина работал профессором в столичном университете управления.

Его разыскивали с ноября прошлого года. Как пишет РИА Новости, Юрий Мантуров не вернулся домой после занятий в университете. Родные заверили, что таких внезапных исчезновений никогда не было.

Многие студенты помогали в поисках преподавателя, его также искали и в других соседних от Москвы областях, но поиски не дали результатов.

Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах был убит Мантуров и каким образом его тело оказалось в река вдали от Москвы.

Ранее сообщалось, что в Пскове нашли мертвую пенсионерку на вид до 65 лет. Женщины была в серой шляпке и сапогах на высоком каблуке.

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