Доктор Комаровский объяснил, почему почти все люди неправильно используют санитайзеры

Москва, 18 мая. Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему практически все люди на самом деле неправильно используют санитайзеры. По его словам, проблема зачастую кроется в упаковке антибактериальных средств.

Комаровский обратил внимание на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой контакт дезинфицирующего средства с руками после нанесения должен длиться не менее 30 секунд.

«То есть попшикать и [сразу за что-то] взяться неправильно. Спирт должен контактировать с рукой не менее 30 секунд. Ну, естественно, спирт должен коснуться всей руки, всей поверхности», — отметил телеведущий.

При этом доктор уточнил, что помимо 30 секунд, в рекомендациях ВОЗ есть и другая цифра, «которая прописана в самых главных, основных документах по эпидемиологическому контролю», — три миллилитра. Она обозначает необходимый для качественной дезинфекции объем санитайзера, который должен оказаться на руках за одно применение.

Комаровский отметил, что если объем средства будет меньше, то время, в течение которого оно испаряется, сократится, или же го попросту не хватит на полноценную обработку рук.

Проблема в том, что определить нужную дозу санитайзера в подавляющем большинстве случаев невозможно, отметил доктор. Упаковки средств в виде спрея не позволяют этого сделать.

«Именно поэтому любая пшикалка, оказывается, не работает. С помощью нее вы никак не создадите дозу три миллилитра», — сообщил Комаровский.

Врач рассказал, что провел эксперимент и выяснил, что для получения трех миллилитров из спрея необходимо совершить нажатие 27 раз. Комаровский отметил, что этого «не делает никто и никогда».

По словам специалиста, надежнее покупать дезинфицирующие средства в емкостях, которые позволяют просто наливать их на руки. В этом случае необходимые три миллилитра составят примерно полную ладонь.