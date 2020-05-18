Кудряшов: Адвокат Шугалея дал интервью РИА Новости с пистолетом у головы

Представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов призвал журналистов сохранять объективность и проверять информацию, комментируя вброс о состоянии российских ученых, который появился в отечественных СМИ. Он назвал попытку террористов легитимировать незаконное удержание социологов и некое «постановление» силовых структур ПНС в СМИ реакцией на резонанс художественного фильма «Шугалей», благодаря которому весь мир узнал о преступлениях триполитанских властей.

Генпрокуратура нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии ввела в заблуждении РИА Новости, сообщив об обвинении социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Якобы россиян признали виновными «попытке вмешательства в ливийские выборы и во встрече с Сейфом аль-Исламом Каддафи. Однако данное заявление полностью безосновательно, учитывая, что в Ливии нет ни Конституции, ни закона о выборах, а сын последнего законного лидера страны — публичная личность, с которым свободно общаются различные представители СМИ, в том числе и западные, и никого из них за это в тюрьму не отправляли.

В качестве доказательства «удовлетворительного» состояния Максима и Самера, о котором в интервью для РИА Новости заявил адвокат, к материалу было приложено видео, снятое в сентябре прошлого года. Данную запись предоставил военный командир ПНС. На кадрах видно, что уже тогда ученые сильно похудели и осунулись, что справедливо заметила в эфире телеканала «Россия 1» супруга социолога, Наталья Шугалей. На данный момент никакой информации о самочувствии россиян нет, поскольку за 11 месяцев пребывания в ливийских застенках сотрудники российского диппредставительства и ООН, а также журналисты ни разу не смогли посетить Шугалея. Адвокат был допущен к узникам единожды, что не вяжется с его заявлением о том, что препятствий для встреч нет, в беседе с журналистами.

Федеральное агентство новостей обратились за разъяснением ситуации к представителю Восточного Правительства Ливии в Российской Федерации Станиславу Кудряшову, который согласился на интервью и объяснил, почему террористы ПНС попытались ввести в заблуждение российских журналистов. По его словам, это ответ сил «премьер-министра» Файеза Сарраджа на фильм «Шугалей», который разоблачает преступный режим триполитанских властей.

«Безусловно, премьера фильма на международных платформах и данный вброс — это связанные между собой события. Конечно, запуск боевика «Шугалей» повлиял на развитие событий. Действия ПНС выглядят абсурдно, учитывая, что прошел практически год с момента незаконного задержания наших сограждан, и только сейчас боевики заговорили про некие обвинения. Ни в одной цивилизованной стране невозможно было бы представить такую ситуацию, что люди, приехавшие в страну для сбора информации и общения с разными представителями политических групп, окажутся в тюрьме. Они — социологи, которые делали свою работу. Сейф аль-Ислам Каддафи находится на свободе, его амнистировали, внутри страны у него есть определенный статус. Да, во времена Муаммара Каддафи он отвечал за определенные политические вопросы, но в этом нет абсолютно ничего преступного. В факте встречи российских ученых с ним также нет ничего противозаконного, это не обоснование для каких-либо уголовных преследований российских граждан», — объяснил эксперт.

ПНС не готово показать россиян в реальном времени, потому что за время заключения в нечеловеческих условиях на территории частной тюрьмы «Митига», где, согласно докладу ООН, применяются пытки, здоровье ученых заметно усугубилось.

«Разумеется, практически год заключения, особенно в таком непонятном месте, где не действуют никакие международные нормы и не оказывается должным образом никакое медицинское обслуживание, приносит огромный ущерб здоровью. У меня есть все основания полагать, что сейчас состояние Максима и Самера значительно ухудшилось по сравнению с сентябрем прошлого года, хотя и тогда их вид оставлял желать лучшего. Надо понимать, что последние наши сведения о самочувствии россиян связаны с гражданином, который там находился в этот же промежуток времени, российским моряком. Это был единственный период, когда мы могли с уверенностью говорить, что Шугалей и Суэйфан живы и сравнительно здоровы», — тяжело вздохнул Кудряшов.

Он подчеркнул, что прошлогоднее видеообращение россиян не является свидетельством того, что на данный момент с учеными все в порядке. И добавил, что запрет на посещение заключенных является нарушением международного законодательства:

«Естественно, мы надеемся на лучшее и верим, что с ними все в порядке. Причин, почему боевики ПНС не допускают прессу, дипломатов и наблюдателей ООН до встреч с россиянами, может быть множество, и думать о них страшно. Однако не стоит забывать, что все это находится за гранью юридических международных норм, которые действуют во всем мире. Совершенно понятно, что у наших ребят появилась какая-то информация, которая представляет угрозу для так называемого «правительства» и его руководителей. Вполне вероятно, что именно поэтому боевики не заинтересованы ни под каким предлогом выпустить наших сограждан».

Распространение непроверенной информации по вопросу незаконно удерживаемых в Ливии социологов в российском сегменте СМИ, как в случае с РИА Новости, по мнению эксперта, грозит эскалацией и без того сложной ситуации.

«В текущих обстоятельствах любая публикация может усугубить ситуацию и негативно повлиять на боевиков, поскольку мы не знаем, какими соображениями они руководствуются. Очевидно одно — они точно не считаются с буквой закона. В такой ситуации, когда идут боевые действия и нашу страну обвиняют во «вмешательстве», произойти может все что угодно, не стоит забывать, что в Триполи нас рассматривают как врагов. Естественно, ПНС свою позицию уже четко сформулировало, и действия триполитанских властей в отношении наших сограждан — яркий пример того, как террористы скрывают истину и не дают международной общественности ознакомиться с реальными фактами, которые происходят в Ливии», — предупредил Кудряшов.

Он посоветовал представителям СМИ внимательнее работать с информацией и сохранять нейтралитет, чтобы избегать подобных ситуаций.

«Надо четко понимать, когда происходит какой-либо конфликт, уберечься от попадания в такую ситуацию невозможно, если вы наладили контакт лишь с одной стороной. Таким образом, вы автоматически становитесь неудобным визави для другой и теряете беспристрастный взгляд на вещи. Поэтому совет один: сохранять бдительность и трезвость ума. Универсального рецепта, чтобы обезопасить себя, нет, но, как и в любой опасной работе, нужно быть готовым к различным ситуациям. Важно помнить, что освещать события объективно — профессиональной долг журналиста. Нужно справедливо и непредвзято доводить информацию до своей аудитории, а главное, скрупулезно проверять озвучиваемые данные», — заметил эксперт.

Он напомнил о необходимости предоставлять общественности качественный и достоверный контент в условиях информационной войны, которую ведет Запад против России:

«Мир должен знать, что происходит в Ливии, именно для этого туда отправились наши ученые. У них хватило смелости поехать туда и решиться на эту благородную работу, которая делается во благо всего мира. Информация, которую они собирали, предназначалась не для России, а для всего международного сообщества. Социологи, рискуя своей жизнью, проводили исследование, и я надеюсь, что не только Москва будет бороться за их освобождение, но и все цивилизованные страны. Европа, Организация Объединенных Наций, различные международные структуры и ведомства, а также представители СМИ обязаны подключиться к ситуации».

В заключение представитель Восточного Правительства Ливии в РФ заявил, что интервьюируемый РИА Новостями адвокат явно находится под угрозой со стороны террористов, иного объяснения его словам нет. И добавил, что на ПНС необходимо оказать давление.