«Гедонист» Чичваркин заложил ресторан в Лондоне из-за финансовых проблем

Москва, 18 мая. Бизнесмен и гедонист Евгений Чичваркин испытывает финансовые трудности. Предприниматель был вынужден заложить свой элитный ресторан в Лондоне.

Бизнесмен выступал главой лондонского Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства, который спонсировал Алексея Навального. Однако в феврале 2020 года Фонд ликвидировался.

В интервью «Эхо Москвы» Чичваркин самодовольно назвал россиян «биомассой» и «агрессивной кашей».

«У большинства [россиян] достаточно рабское сознание. Это можно изменить. Никого не послушавшись, захватив парламент и проявив волю, сказать: «Теперь так. Вы недоразвитые, вот вам новые правила», — заявил бизнесмен.

Чичваркин добавил, что жизнь в Великобритании его в целом устраивает. Однако на вопрос о состоянии своего бизнеса он ответил неоднозначно.

«Бизнес наполовину жив. Только доставка работает. Ресторан жив на 10%, потому что только доставка. Ждем послаблений», — рассказал он.

Чичваркин обратил внимание на трудности, вызванные коронавирусом. Но финансовые проблемы у его бизнеса начались еще до пандемии.

Как сообщает RT со ссылкой на финансовые отчеты лондонских компаний Чичваркина, положение бизнесмена было крайне затруднительным еще два года назад. Британские независимые аудиторы в своих отчетах выразили сомнение в стабильности компаний Чичваркина. Эксперты отмечают, что долговые обязательства группы компаний на 1,5 млн фунтов превышают ее активы.

Кроме того, в 2018 году ГК Hedonism Чичваркина и его партнера Тимура Артемьева показала убыток более 152 тысяч фунтов, хотя годом ранее прибыль составила 1,62 млн фунтов. Однако владельцы компании, несмотря на существенные издержки, повысили себе зарплаты на 164 тысяч фунтов – до 467 тысяч.

Средства на содержание бизнеса Чичваркин одалживает сам у себя, но его возможности и деньги иссякают. В 2008 году бизнесмен получил 189,9 млн фунтов от продажи «Евросети», которые разделил с сооснователем компании Тимуром Артемьевым.

Затем при разводе с супругой Чичваркин лишился половины своей доли. Учитывая траты на покупку недвижимости, у бизнемена должно было остаться 37,5 млн фунтов. Своей компании Hedonism Drinks Чичваркин одолжил 31,2 млн фунтов личных средств. Таким образом, у бизнесмена осталось 6,3 млн фунтов.

Еще в марте Чичваркин демонстрировал небывалый оптимизм и отрицал влияние коронавируса. По его словам, последние четыре года компания демонстрирует последовательный рост. Однако после того, как бизнесмен заложил свой ресторан банку Metro, его оптимизм поубавился. С миллионными долгами и остатком в 6,3 млн фунтов личных средств Чичваркин уже скоро не сможет оплачивать свой «гедонизм».