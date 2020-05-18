ЛНА ликвидировала еще одного командира сирийской группировки ПНС

Триполи, 18 мая. В Ливии уничтожен террорист Абу Али Хармус, полевой командир сирийской группировки «Лива Сукур аш-Шималь». Ликвидация боевика стала очередным доказательством турецкого вмешательства во внутриливийский конфликт.

Ливийская национальная армия (ЛНА), как неоднократно заявлял фельдмаршал Халифа Хафтар, продолжает борьбу против терроризма в Ливии. Армия Хафтара уничтожила командира радикальной группировки «Лива Сукур аш-Шималь» из состава «Сирийской национальной армии» (СНА). Турецкие вербовщики активно привлекают боевиков из СНА для участия в ливийском кризисе, обещаниями и угрозами вынуждая их сражаться в рядах бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), отслеживающая передвижения сирийских наемников, отмечает, что в Ливии находятся тысячи радикалов из Сирии, переброшенных туда усилиями Анкары. SOHR указала на возросшие потери наемников при вооруженных провокациях против ЛНА. Обсерватория также указывает, что в Турции сформированы тренировочные лагеря для подготовки боевиков.