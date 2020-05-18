Москва, 18 мая. Правительство России внесло изменения в постановление о дополнительных выплатах медикам, которые помогают пациентам с коронавирусом.

«В подпункте «В» пункта 12 слова «за фактически отработанное время» исключить», — говорится в постановлении.

В начале апреля президент России Владимир Путин установил дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Согласно решению президента, для медперсонала утверждены дополнительные выплаты от 25 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. Правительство выделило на эти нужды 50 миллиардов рублей.

Позднее в некоторых регионах РФ медики пожаловались на несправедливую систему расчета выплат. После этого глава государства раскритиковал чиновников за возникновение проблем с выплатами врачам. Президент отметил, что поручал доплачивать медработникам за сам факт работы с больными коронавирусом, а не считать часы или минуты.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 315 тысяч человек.

На территории РФ выявлено более 290 тысяч случаев, 2,7 тысячи человек умерли. Более 70 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.