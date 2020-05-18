Россия успешно доставила гумпомощь в Камышлы, вопреки противодействию США

Российские военные в рамках расширения поддержки населения Сирии доставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям северо-восточных провинций страны. Как конвой достигал пункта назначения — города Камышлы — вопреки противодействию американских военных, оккупировавших этот регион Сирии, читайте в материале специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) Ахмада Марзука.

Гражданская война в Сирии опустошила эту некогда прекрасное государство. Из-за действий стран Запада, организовавших попытку кровавого переворота, Сирийская Арабская Республика (САР) практически полностью лежит в руинах, а оккупационные силы интервентов выкачивают из ее недр ресурсы. Сами простые сирийцы не получают ничего от добываемой, теме же американцами, на востоке Сирии нефти, и многие еле-еле сводят концы с концами. Большинство простых граждан вынуждены влачить жалкое существование, организуя свою жизнь на останках городов, порой не имея работы, и, как следствие возможности прокормить себя и своих близких.

В начале 2016 года правительством Сирии, при поддержке России и некоторых других стран, было принято решение оказывать сирийцам всевозможную помощь и поддержку. Так, за все время гуманитарной миссии России в САР, местным жителям были доставлены сотни тысяч тонн продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. Российские медики оказали высококвалифицированную медпомощь десяткам тысяч граждан. При этом гуманитарная миссия России в Сирии не заканчивается. Более того, принято решение о расширении географии ее работы.

Так, в начале мая этого года была спланирована целая операция по доставке гуманитарной помощи для жителей восточных регионов Сирийской Арабской Республики. Для этого было подготовлено более 170 тонн различных грузов, большую часть которых составляли продукты питания и медикаменты. Конвой должен был проследовать из провинции Латакия через Дейр-эз-Зор, потом по оккупированной американцами и подконтрольным им курдским боевиками из «Демократических сил Сирии» (SDF) территориям восточных провинций Сирии. Конечной точной маршрута должен был стать город Камышлы, расположенный в провинции Хасака. Планировалось, что по пути следования конвоя на восточном берегу реки Евфрат будет организована раздача гуманитарной помощи местному населению.

13 мая 2020 года с российской военной базы Хмеймим большой гуманитарный конвой направился на свою миссию. Более суток колонна более чем из 20 машин, пересекая пустыню под палящим солнцем, невзирая на угрозу нападения со стороны спящих ячеек террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), добралась до переправы на восточной берег реки Евфрат. К исходу 14 мая весь конвой уже находился в Заевфратье.

В одном из ближайших населенных пунктов колонна остановилась на ночной отдых, ожидая команды выдвинуться на север, к деревням и городам, которые более всего нуждаются в помощи. Однако утро 15 мая омрачило планы российской стороны, поскольку восточные провинции Сирии находятся под оккупацией США. Между Москвой и Вашингтоном относительно недавно был заключен, так называемый, протокол о деконфликтации, согласно которому любая из сторон, намеревающаяся осуществить проезд по территории оппонента, обязана получить его согласие.

Запрос на проход колонны был направлен американской стороне заранее, однако те не спешили с ответом. Только тогда, когда колонная пересекла Евфрат, от США поступил крайне неприятный, но в то же время вполне ожидаемый ответ. Американцы не дали разрешение на проход гуманитарного конвоя через оккупированные ими территории. В своих объяснениях они ссылались на то, что у них сейчас проходят внеплановые учения. Так же, по их словам, на всей территории востока Сирии орудуют многочисленные банды «спящих» ячеек группировки «Исламское государство», а поэтому «американская сторона не может гарантировать безопасность конвоя».

Возникает логичный вопрос: Что ж за такие борцы с терроризмом, которые заявляют, что имеют одну из сильнейших армий в мире, но не могут обеспечить безопасность гуманитарного конвоя для оказания помощь жителям востока Сирии? Каким образом американцы защищают восток Сирии от террористов, если они не способны дать безопасный коридор для гуманитарной колоны, состоявший из чуть более 20 грузовиков?

С другой стороны, и это все знают, российским военным и не нужно было обеспечение безопасности конвоя со стороны США. Российские военнослужащие и сами могут защитить от нападений грузы, предназначавшиеся для сирийского населения в восточных провинциях страны. Другое дело, что за формулировкой о невозможности обеспечить безопасность стоит страх потери своего влияния в регионе. Американцы ничего не делают для мирного населения, а российская сторона намеревалась оказать им реальную помощь.

Несмотря на действия США и увеличение длины маршрута почти вдвое, помощь народу восточных регионов Сирии все же была доставлена. Утром 16 мая грузовики с гуманитарными предметами вошли в город Камышлы на северо-востоке страны, а к утру следующего дня их миссия была завершена. Несмотря на все нежелание американской стороны, российская помощь и дальше будет доставляться жителям востока Сирийской Арабской Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.