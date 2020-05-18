Беркова подала к ТВЦ иск о защите чести и достоинства

Москва, 18 мая. Бывшая участница проекта «Дом-2» Елена Беркова подала иск к телеканалу ТВЦ о защите чести и достоинства. Дело рассмотрит Замоскворецкий суд 11 июня.

Журналисты снимали сюжет о жизни звезд в апартаментах Берковой. 25 ноября 2019 года на ТВЦ вышел документальный фильм «Звезды легкого поведения». Истец заявляет, что СМИ распространили сведения, которые не соответствуют действительности.

В сюжете рассказывается, что Беркова находилась на принудительном лечении в психиатрической больнице, где ей поставили диагноз «шизофрения».

«Елена пробовала сниматься в обычных фильмах, но в одежде она никому не интересна», — утверждали журналисты в фильме.

Они также добавили, что из-за рода деятельности от Елены Берковой отреклась родная сестра. Беркова не давала разрешения на использование своих фотографий и видеозаписей, а также фото несовершеннолетнего ребенка.

Беркова потребовала компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, а также изъятие фильма из публичного доступа.

Елена Беркова родом из Мурманска, в этом году ей исполнилось 35 лет. Она воспитывает 11-летнего сына Евгения от третьего мужа Ивана Белькова. Сейчас развивает музыкальную карьеру, снимается в художественных фильмах. Стала известна как исполнительница ролей в фильмах для взрослых.