Из-за отмены «коммунальных каникул» сотни тысяч украинцев останутся без света, газа и воды

Накануне правительство Украины своим распоряжением фактически разрешило региональным властям в одностороннем порядке отменять режим отсрочек по коммунальным платежам для местного населения. Отныне в случае неуплаты услуг ЖКХ соответствующие структуры имеют полное право отключить отдельно взятого потребителя от систем электроэнергии, а также водо- и газоснабжения.

По некоторым данным, так называемые «каникулы», введенные в связи с карантином пандемии COVID-19, закончатся сразу в 15 из 24 подконтрольных Киеву украинских областях. Как полагают независимые эксперты, уже в ближайшее время без «элементарных удобств» в стране могут оказаться не менее полумиллиона граждан. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно официальной информации, указанное распоряжение правительства Дениса Шмыгаля было продиктовано «новыми экономическими условиями». Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала данные, по которым только в марте нынешнего года в среднем по стране было оплачено 104% от сумм, выставленных в соответствующих счетах.

«Несмотря на финансовые проблемы, связанные с приостановкой работы предприятий и отправки персонала в неоплачиваемые отпуска, население изыскивает средства для своевременной оплаты «коммуналки», — заметили чиновники. — Следовательно, дальнейшее продолжение «коммунальных каникул» в регионах лишено смысла».

В этой связи, а также на фоне ослабления карантинных мер по COVID-19 украинский кабинет министров передал полномочия по решению «долговой проблемы» местным администрациям.

«Теперь ни я, ни мои коллеги в регионах уже ничего не можем поделать: провинциальная казна пуста, мы не в состоянии компенсировать ущерб приватизированным энергетическим службам, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей представитель районной власти небольшого города в Киевской области. — Получается, мы дадим им право отключать населению свет, газ и воду даже за малейшую задолженность. А эта задолженность, поверьте моему слову, будет нарастать как снежный ком».

С последним утверждением согласны и аналитики. Как заявил журналистам в Киеве член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, долги населения за «коммуналку» резко вырастут в течение ближайших нескольких месяцев.

«У людей, потерявших [из-за карантина пандемии COVID-19] работу, попросту не будет денег на оплату счетов, — подчеркнул он. — Неизвестно, когда карантин полностью завершится, в то время как сбережения у граждан заканчиваются. Поэтому не исключено, что уже летом начнутся массовые веерные отключения электроэнергии, холодной и горячей воды, а во дворах мы будем наблюдать неубранные мусорные контейнеры».

Юристы рекомендуют украинцам, рискующим остаться или уже оставшимся без «элементарных удобств», оспаривать свое право на соответствующие отсрочки в судебных инстанциях.

«На сегодняшний день [украинское] государство не в состоянии обеспечить своих сограждан, лишившихся из-за карантина стабильного дохода, какой-либо достойной материальной помощью, — говорит адвокат Андрей Старовойт. — Следовательно, оно должно на законодательном уровне продлевать «коммунальные каникулы» до тех пор, пока это будет необходимо. В противном случае официальный Киев может столкнуться с новыми масштабными протестными акциями, подавить которые он не сможет».

В этом контексте многие жители Украины не видят выхода из сложившейся ситуации.

«Я слишком стар, чтобы стоять с плакатами на майдане, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН 67-летний пенсионер Валерий Т. — А денег на судебные тяжбы у меня нет. Придут [сотрудники энергетических компаний] и отрежут у меня свет и газ. Буду варить еду на костре во дворе. Пусть чиновникам и правительству станет стыдно».

По прогнозам социологов, в июне нынешнего года заплатить по майским квитанциям на услуги ЖКХ не смогут около 490 тысяч украинцев. Как ожидается, вопрос о выплате необходимых компенсаций населению будет рассмотрен Верховной радой на одном из ближайших заседаний. Впрочем, нужного документа на рассмотрение в парламент пока не представлено.