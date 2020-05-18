Регионы России готовы к смягчению ограничений. События дня. ФАН-ТВ

Совещание с руководством Дагестана
Владимир Путин обсудил эпидемиологическую обстановку в Дагестане с руководством и представителями общественности. Глава государства заявил, что ситуация с распространением коронавируса в республике складывается не просто. В связи с этим Путин дал ряд поручений Минздраву.
«Совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана», — заявил президент.
Помимо этого, Путин поручил Роспотребнадзору обеспечить постоянный мониторинг эпидобстановки в республике, а МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке территории. Министерство обороны оперативно развернет строительство многофункционального медцентра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Также по итогам совещания президент России обратился ко всем жителям республики.
«Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей Республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное, а главное — это жизни людей», — подчеркнул Владимир Путин.
Смягчение карантина
К постепенному смягчению ограничений готовы 27 российских регионов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании. Он отметил, что все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц.
«Ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными», — сообщил председатель правительства.
Мишустин уточнил, эти регионы продолжат высокий темп тестирования, чтобы оперативно выявлять новые случаи заболевания. По его словам, по-прежнему необходимо соблюдать общие профилактические требования. И напомнил, для кого в полном объеме сохраняется режим самоизоляции.
«Но для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме. Это наши родители, дедушки и бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас — тем более. И мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает. Как только появится возможность снять режим самоизоляции и для них — незамедлительно сделаем это», — заявил Мишустин.
Также в ходе совещания Мишустин предоставил слово вице-премьеру Татьяне Голиковой. Она отметила, что данные по заболеваемости за последний день выглядят оптимистично по сравнению с предыдущими, но расслабляться нельзя.
«Это, с одной стороны, радует, но, с другой стороны, еще раз хочу обратиться к коллегам: не расслабляться! Потому что заболевание коварное, к сожалению, и нам нужно очень внимательно соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры», — подчеркнули Голикова.
2 млрд долларов пострадавшим странам
Китай в ближайшие два года выделит пострадавшим от коронавируса странам 2 млрд долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он также призвал провести под эгидой ВОЗ всестороннюю оценку того, как мир отреагировал на пандемию. Это необходимо сделать, чтобы заполнить пробелы.
«Необходимо усовершенствовать глобальную систему здравоохранения, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации, создать резервные центры противоэпидемических средств глобального и регионального измерения», — заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин также напомнил, что Китай своевременно и без задержки проинформировал ВОЗ о вспышке коронавируса. Отметим, на сегодняшний день болезнь выявили у более чем 4,7 млн человек по всему миру, 315 тысяч заразившихся погибли.