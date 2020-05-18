Регионы России готовы к смягчению ограничений. События дня. ФАН-ТВ

«Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей Республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное, а главное — это жизни людей», — подчеркнул Владимир Путин.

Помимо этого, Путин поручил Роспотребнадзору обеспечить постоянный мониторинг эпидобстановки в республике, а МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке территории. Министерство обороны оперативно развернет строительство многофункционального медцентра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Также по итогам совещания президент России обратился ко всем жителям республики.

«Совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана», — заявил президент.

Владимир Путин обсудил эпидемиологическую обстановку в Дагестане с руководством и представителями общественности. Глава государства заявил, что ситуация с распространением коронавируса в республике складывается не просто. В связи с этим Путин дал ряд поручений Минздраву.

Смягчение карантина

К постепенному смягчению ограничений готовы 27 российских регионов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании. Он отметил, что все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц.

«Ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными», — сообщил председатель правительства.

Мишустин уточнил, эти регионы продолжат высокий темп тестирования, чтобы оперативно выявлять новые случаи заболевания. По его словам, по-прежнему необходимо соблюдать общие профилактические требования. И напомнил, для кого в полном объеме сохраняется режим самоизоляции.

«Но для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме. Это наши родители, дедушки и бабушки, которые и в обычное время нуждаются в особой заботе, а сейчас — тем более. И мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает. Как только появится возможность снять режим самоизоляции и для них — незамедлительно сделаем это», — заявил Мишустин.

Также в ходе совещания Мишустин предоставил слово вице-премьеру Татьяне Голиковой. Она отметила, что данные по заболеваемости за последний день выглядят оптимистично по сравнению с предыдущими, но расслабляться нельзя.