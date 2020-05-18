Врач-диетолог рассказала, почему опасно пить молоко во время пандемии

Во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса людям следует отказаться от употребления молока животного происхождения в силу того, что оно поддерживает воспалительные процессы в организме. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Таким образом собеседница ФАН прокомментировала результаты опроса SuperJob, в ходе которых выяснилось, что каждый четвертый россиянин, находящийся на удаленной работе, прибавил в весе. При этом 13% опрошенных отметили, что похудели, а каждый второй респондент (51%) не поменял свой вес. Отмечается, что меньше всего поправились молодые люди до 24 лет (11%).

«Женщины жалуются на прибавку в весе чаще мужчин: 21% против 15% соответственно. Больше всего же тех, кто поправился во время самоизоляции, — среди россиян, работающих удаленно (24%)», — говорится в сообщении.

Кроме того, 59% населения, которые продолжили ходить на работу, отметили, что их масса тела осталась прежней.

Кандидат медицинских наук Маргарита Королева в числе причин прибавления веса у тех, кто работает удаленно, назвала состояние стресса и страха из-за незнания того, что случится завтра.

«В эмоциональном плане люди не все стабильны сейчас. Высокий уровень кортизола нарушает процессы метаболического характера и приводит к набору веса. Человек интуитивно хочет изменить свои эмоции. Поэтому люди отдают предпочтение рафинированным продуктам и лакомствам. Как показывает статистика, увеличились продажи муки, сахара, цукат. Это означает, что люди на самоизоляции потребляют выпечку. В связи с этим естественно, что среднестатистический житель нашей страны прибавил в весе, а особенно те люди, которые имеют тенденцию к набору веса», — объяснила Королева в интервью ФАН.

В связи с этим большинству людей следует завести дневник питания и записывать все, что будет съедаться в течение дня, говорит врач-диетолог.

«Когда человек что-то будет записывать, то он найдет причинно-следственную связь между набором веса и тем, что к этому привело. В таком случае можно самому подкорректировать свое питание», — сказала она.

Что касается рекомендаций, то гражданам, находясь дома, нужно отдавать предпочтение натуральным продуктам из числа животного и растительного происхождения для того, чтобы «жить долго», не приобретать проблем со здоровьем, а также поддерживать высокий иммунитет, утверждает эксперт.

«В составе должны быть белки, жиры, углеводы, минеральные вещества. Необходимо распределить блюда на 4 или 6 приемов. Объемы пищи должны быть лаконичными, а разброс во времени 2,5 – 3 часа. В силу низкой скорости обмена веществ не следует есть после 19 часов вечера. Кроме того, следует минимизировать количество соли, поскольку она в условиях гиподинамии обеспечивает задержку жидкости и провоцирует дополнительный набор веса», — пояснила Королева.

Врач-диетолог рассказал, какое меню лучше всего составлять на завтрак, обед и ужин.

«На завтрак 2 – 3 раза в неделю можно использовать зерновые с правильной подготовкой в виде замачивания. К ним нужно добавлять овощи и фрукты, но при этом исключить молоко коровьего происхождения, равно как и другие молочные продукты в период коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что такие продукты с казеином и лактозой коровьего происхождения поддерживают воспалительные процессы в организме и способствуют образованию слизи в нем. В ней кратно множится вирусная инфекция и распространяется по организму. Как альтернативу можно использовать миндальное или кокосовое молоко. На обед и ужин можно использовать термически обработанное мясо птицы или рыбы, а также в редких случаях морепродукты в сочетании с салатами», — добавила собеседница ФАН.

Ранее врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина назвала продукты, которые помогут в условиях эпидемии коронавируса, в числе которых оказались печень трески, чайный гриб, квашеная капуста и зелень. Кроме того, он советует воздержаться от конфет и булочек, потому что это понижает иммуноответ. Она советует заменить их фруктами, так как они содержат витамины и клетчатку.