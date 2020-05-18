Медикам Чувашии доначислили стимулирующие выплаты за апрель. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Чувашии, и. о. министра финансов Михаил Ноздряков 18 мая на еженедельном совещании у врио главы республики Олега Николаева.

На осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку Чувашия из федерального бюджета получила 333,5 млн рублей. В выходные, 16 и 17 мая, доначисление этих выплат продолжалось.

Исполняющий обязанности министра финансов Чувашии пояснил, что выплаты доначислены за апрель, частично перечислены за май. Их получили четыре тысячи 136 медицинских работников из 13 учреждений здравоохранения.

«Вчера завершились основные платежи. Сегодня уточняется факт поступления средств на банковские карточки, чтобы удостовериться, до всех ли они дошли», — пояснил Михаил Ноздряков.

Проводится также подготовительная работа по организации аналогичных выплат работникам социальных учреждений, чтобы при поступлении средств из федеральной казны их можно было сразу довести до получателей.

«Готовы все необходимые расчеты для предоставления стимулирующих выплат за особый режим работы социальным работникам, которые трудятся в режиме изоляции в 14-дневной смене», — доложила министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова.

Олег Николаев призвал обеспечить должное информирование работников о выплатах.

«Люди должны знать, чего ожидать, когда ожидать, и как все будет организовано», — сказал врио главы республики.

Всего на сегодняшний день на реализацию мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Чувашии направлен 1 млрд 561 млн рублей. Средства предусмотрены на оснащение коечного фонда медицинских организаций, приобретение аппаратов ИВЛ, обеспечение средствами индивидуальной защиты и осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам. Из указанной общей суммы 828,8 млн рублей — средства федерального бюджета, 732,5 млн рублей — деньги из республиканской казны.

Врио главы Чувашии Олег Николаев держит выполнение мероприятий по борьбе с COVID-19 на личном контроле.