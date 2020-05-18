Ученый объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Москва, 18 мая. Смертность от коронавирусной инфекции в России в несколько раз ниже, чем в США и странах ЕС из-за высокого уровня популяционного иммунитета у граждан РФ. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У нас в три-четыре раза меньше смертность, мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей», — сказал он в эфире телеканале «Россия 24».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 315 тысяч человек.

В России выявлено более 290 тысяч случаев, 2,7 тысячи человек скончались. Более 70 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.