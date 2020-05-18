У отца Хабиба Нурмагомедова диагностировали серьезное поражение легких

Москва, 18 мая. Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в крайне тяжелом состоянии, кроме того, у него серьезно поражены легкие.

«У него поражено 75% легких. Он не может разговаривать и двигаться. Он перенес инсульт. Врачи провели шунтирование», — рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, отец бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) попал в одну из больниц Махачкалы 25 апреля с подозрением на пневмонию. В начале мая его состояние ухудшилось, и Нурмагомедова-старшего перевели в Москву.

13 мая он перенес операцию на сердце, после этого у отца Хабиба случился инсульт и он впал в кому, в которой провел неделю. Об этом журналистам рассказал друг семьи Нурмагомедовых, комментатор Рамазан Рабаданов.

Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России. Его сын Хабиб весной 2018 года завоевал чемпионский пояс UFC.

Как уточняет телеканал 360, Нурмагомедов-старший был госпитализирован после того, как заболел, простыв на стройку спортивной базе в родном Дагестане. Тренер долгое время пытался лечиться самостоятельно, что в итоге привело к серьезным осложнениям.

Сегодня американский боец смешанного стиля (MMA) Джош Томсон, который тренируется в одном зале с Хабибом, заявил, что по имеющимся у него данным, Абдулманап Нурмагомедов двигается и говорит. Об этом. по словам Томсона, ему сообщили российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в легком весе Ислам Махачев и двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов.