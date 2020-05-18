Путин и Эрдоган обсудили борьбу с пандемией и ситуацию в Сирии

Москва, 18 мая. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена тематика борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин», — говорится в сообщении.

Путин поблагодарил турецких партнеров за содействие в возвращении на территорию РФ находящихся в Турции россиян, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Лидеры настроены на повышение эффективности совместных усилий по выполнению договоренностей двух стран, достигнутых по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта этого года дополнительный протокол к сочинскому меморандуму от& 17 сентября 2018 года.

Главы государств обеспокоены эскалацией боевых столкновений в Ливии и считают необходимым в ближайшее время возобновить режим бессрочного перемирия и межливийский диалог.

По мнению президентов, переговоры следует вести, основываясь на одобренных резолюцией 2510 Совбеза ООН решениях Берлинской международной конференции, которая состоялась 19 января этого года.