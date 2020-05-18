Жизнь в условиях COVID-19: как музеи справляются с карантином

COVID-19 и самоизоляция повлияли на работу музеев, оказавшихся закрытыми для посетителей. Однако их работа не остановилась. Сотрудники работают с фондами и хранилищами, развиваются онлайн-проекты, проводятся научные исследования.

Как изменится музейное дело после пандемии коронавируса? Какова судьба скифского золота, которое было вывезено на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией? На эти и многие другие вопросы ответили представители музеев и политики, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

«Два месяца без посетителей»

Директор по развитию Национального шоу-музея «Гранд макет Россия» Елена Цветкова рассказала, что их музей на данный момент закрыт по постановлению правительства.

«Риск [окончательного] закрытия, безусловно, существует, поскольку наша касса — люди, которые приходят, покупают билеты. <…> Безусловно, достаточно много программ [поддержки], о которых мы слышим от правительства. Но на сегодня ни копейки не получено. Учредитель нас пока обеспечивает. <…> Мы находимся уже без посетителей с 19 марта. Ровно два месяца прошло», — рассказала Елена Цветкова.

Отвечая на вопрос о том, является ли музей прибыльным бизнесом, Цветкова заметила, что «Гранд макет Россия» был открыт в 2012 году и за последние три года он сделал огромный прорыв и в плане посещаемости, и в плане экспозиции. Он полностью находится на самоокупаемости.

«Плюс у него есть деньги на развитие», — добавила Цветкова.

Как отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, вопрос поддержки музеев обсуждался с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Кроме того, в Министерстве культуры РФ депутаты тоже нашли понимание.

Дело о крымской коллекции

Говоря о крымской коллекции, Драпеко подчеркнула, что Россия опирается на международное право, согласно которому экспонаты должны вернуться на родину. Поэтому депутаты настаивают на возвращении скифского золота в крымские музеи.

«К сожалению, у нас есть только юридические инструменты. Мы же не пойдем захватывать это золото. Они не отказываются его отдать. Вопрос, кому они его отдадут», — пояснила Драпеко.

Как заявил директор Военно-исторического музея Черноморского флота Владимир Клюев, ссылаясь на свои источники, вопрос крымской коллекции решается. Причем в пользу России.

«Если наши заграничные партнеры изначально были все против, то сейчас мы видим потепление в сторону признания Крымского полуострова суверенной частью России. Пройдет время, сменится власть, и все разрешится», — уверен Клюев.

«Мы санкций не боимся»

Владимир Клюев отметил, что Военно-исторический музей Черноморского флота с 2014 года перестал бояться санкций по причине того, что музей всегда был частью Министерства обороны РФ.

«Мы не меняли право собственности, мы не меняли государственный статус. Несмотря на то, что мы находились на территории современного украинского государства, наш музей оставался государственной собственностью Минобороны РФ», — пояснил Владимир Клюев.

Он обратил внимание, что музей не прекращает работать, даже несмотря на то, что он был закрыт для посещений.

«Возрастные [сотрудники] <...> находятся дома по указанию правительства. А младшие научные сотрудники, научная библиотека, экскурсоводы продолжают трудиться. Творческая составляющая музея вся на боевом посту находится», — добавил директор музея.

Клюев добавил, что пожилые сотрудники не должны потерять работу после пандемии. Это профессионалы, которые прошли большую школу.

«Потом, выйдя на пенсию, они уступили место молодежи, и они на своем месте. Мы очень часто к ним обращаемся. Они очень часто нам помогают», — заключил Владимир Клюев.

Обратиться к опыту 90-х

Директор музея «Ельцин-центр» Дина Сорокина рассказала, что им пришлось принять целый ряд мер, чтобы пережить вынужденный карантин. В частности, перейти на удаленный режим работы и четырехдневную неделю.

Не остался в стороне и вопрос критики в адрес музея. По мнению некоторых, он крайне ангажирован, а первый президент РФ Борис Ельцин представлен слишком позитивно.

«Эти комментарии основываются на незнании. То, что мы представляем — это не глянцевая картинка 90-х... Это глубокий серьезный анализ. Я приглашаю всех вернуться к нам. Когда пошел всплеск подобных высказываний в наш адрес, мы ощутили интерес... Была и волна поддержки нашей деятельности. К теме 90-х... Этот период тоже был кризисным, как сейчас. Ведь мы тоже переживаем кризис. Мне кажется, как раз в такие времена стоит обращаться к нашему предыдущему опыту», — рассказала Дина Сорокина.

Также директор «Ельцин-центра» сообщила, как коронавирус изменил работу музея. Она отметила, что была существенно переформатирована деятельность музея.