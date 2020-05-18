Доктор Комаровский назвал укрепляющий иммунитет десерт

Москва, 18 мая. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какое популярное лакомство помогает укрепить иммунитет.

По словам врача, на иммунитет может повлиять мороженое. Его употребление может сделать организм устойчивым перед болезнями.

Доктор объяснил, что холод воздействует на миндалины и способствует общему укреплению состояния полости рта.

«Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холода на миндалины — это очень круто», — объяснил врач.

Однако Комаровский подчеркнул, что при употреблении мороженого нужно придерживаться здорового питания, заниматься спортом и не иметь избыточного веса.

Ранее Комаровский рассказал, что хрен может оказаться полезным средством профилактики коронавирусной инфекции благодаря своей слезоточивости. По его словам, содержащийся в слезах белок лизоцин наделяет слезы определенным противовирусным свойством.

Он напомнил, что дети, которые плачут чаще, болеют реже, так как регулярно промывают себе нос содержащимся в слезах лизоцином. По его словам, так как хрен является довольно слезоточивым, его можно рассматривать как потенциальное средство профилактики.