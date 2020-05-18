Ночь могущества 2020 в исламе: когда отмечают, что вспоминают, традиции, что нельзя делать

Ночь могущества, или Ночь предопределения (Ночь аль-Кадр) — особо почитаемая в исламе ночь во время священного месяца Рамадан. Ночь могущества посвящена ниспосланию пророку Мухаммаду священной книги мусульман Корана.

Когда наступает Ночь могущества 2020

В этом году священную ночь последователи ислама встретят с 18 на 19 мая. Часть российских мусульман отметит ее с 19 на 20 мая.

Что вспоминают в Ночь предопределения

Согласно мусульманским верованиям, в эту ночь пророк Мухаммад молился в пещере Хира горы Джабаль ан-Нур. Во время молитвы Мухаммеду было откровение: ему явился ангел Джибриль (Гавриил) и передал первые пять аятов суры аль-Аляк. Так у последователей пророка Мухаммеда появилась священная книга — Коран.

Ночь предопределения отмечается в последней декаде Рамадана, незадолго до наступления праздника разговения Ураза-байрам, который в 2020 году правоверные мусульмане начнут отмечать вечером в субботу, 23 мая.

Традиции ислама: что нужно делать в Ночь предопределения

Для мусульман эта ночь является важнейшей — это время покаяния, когда нужно просить Аллаха о прощении за грехи и читать Коран. Считается, что за следование заветам ислама именно в эту ночь награда больше, чем за 1000 месяцев (то есть 83 года) поклонения Аллаху.

Согласно правилам, в эту ночь нельзя спать, нужно провести время в молитве. По традиции молитвы нужно читать в мечети, но в этом году в связи с пандемией, вызванной коронавирусом, верующим предписано молиться дома.

В важнейшую для мусульман ночь верующим предписано настроиться на благочестивый лад, показать истинное смирение и готовность всей жизнью доказать верность Аллаху. Считается, что в эту ночь ангелы спускаются с неба, чтобы послушать молитвы людей. Однако божьи посланцы проявляют милость лишь к тем, кто обращается к Аллаху искренне.

Что нельзя делать в священную ночь

В эту ночь особенно строго запрещен алкоголь (который в исламе и так под запретом).

Нельзя предаваться веселью, пустым разговорам, позволять себе мирские развлечения, посещать шумные светские мероприятия.

Верующим в эту ночь запрещается смотреть развлекательные программы по телевизору или в Интернете.

Категорически нельзя нарушать чистоту помыслов: обманывать, ссориться, сплетничать, злиться, замышлять недоброе.

Считается, что в эту ночь нельзя спать, но, если силы оставляют, нужно прочитать два раза намаз и продержаться до рассвета, а затем можно отдохнуть.

О традициях праздника Ураза-байрам читайте в материалах Федерального агентства новостей.