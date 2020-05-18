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Главные новости 18 мая

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Главные новости 18 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 18 мая.

По его словам, стандарты вооружения ВСУ на уровне ополченцев Сирии или Африки. Офицер ВСУ сравнил украинскую армию с ИГ1.

Экономист Максим Гольдарб заявил, что на Украине процветает «средневековый дебилизм». Экономист Гольдарб указал на процветающий на Украине «средневековый дебилизм».

Полицейские ищут в лесу подмосковного города Коломна 23-летнюю Татьяну Ф., которую подозревают в убийстве малолетнего сына. Мать задушила девятимесячного сына и ушла в лес в Подмосковье.

Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавиурсом «первым и последним» симптомом инфекции. Назван смертельный «первый и последний» симптом коронавируса для молодых пациентов.

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной части пенсии, сообщили «Известия», ссылаясь законопроект Минтруда. В Госдуме опровергли сокращение накопительной части пенсии в 2021 году.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 18 мая в Сирии. События в Сирии 17 мая: операции Коалиции в Заевфратье, междоусобица в Идлибе, нападение ИГ к востоку от Пальмиры.

Общее число заболевших с начала эпидемии составило 290 678. В России диагностировали 8926 новых случаев коронавируса.

Политолог рассказал, что Турция отказывается бороться с боевиками в Идлибе, чтобы сохранить свой рынок военных рабов. Турция превратила сирийский Идлиб в рынок военных рабов для отправки в Ливию.

Военный аналитик Козюлин уверен, что новый экраноплан РФ станет неожиданностью для вероятного противника. Эксперт объяснил, почему создаваемый Россией «морской монстр» так напугал американцев.

Полина Гагарина станцевала с Дмитрием Красиловым, которого в Сети прозвали «Пухляшом», под хит группы Little Big UNO. Поклонники восхитились зажигательным танцем Гагариной и «Пухляша» под хит Little Big.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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