Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 18 мая.

По его словам, стандарты вооружения ВСУ на уровне ополченцев Сирии или Африки. Офицер ВСУ сравнил украинскую армию с ИГ1.

Экономист Максим Гольдарб заявил, что на Украине процветает «средневековый дебилизм». Экономист Гольдарб указал на процветающий на Украине «средневековый дебилизм».

Полицейские ищут в лесу подмосковного города Коломна 23-летнюю Татьяну Ф., которую подозревают в убийстве малолетнего сына. Мать задушила девятимесячного сына и ушла в лес в Подмосковье.

Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавиурсом «первым и последним» симптомом инфекции. Назван смертельный «первый и последний» симптом коронавируса для молодых пациентов.

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной части пенсии, сообщили «Известия», ссылаясь законопроект Минтруда. В Госдуме опровергли сокращение накопительной части пенсии в 2021 году.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 18 мая в Сирии. События в Сирии 17 мая: операции Коалиции в Заевфратье, междоусобица в Идлибе, нападение ИГ к востоку от Пальмиры.

Общее число заболевших с начала эпидемии составило 290 678. В России диагностировали 8926 новых случаев коронавируса.

Политолог рассказал, что Турция отказывается бороться с боевиками в Идлибе, чтобы сохранить свой рынок военных рабов. Турция превратила сирийский Идлиб в рынок военных рабов для отправки в Ливию.

Военный аналитик Козюлин уверен, что новый экраноплан РФ станет неожиданностью для вероятного противника. Эксперт объяснил, почему создаваемый Россией «морской монстр» так напугал американцев.

Полина Гагарина станцевала с Дмитрием Красиловым, которого в Сети прозвали «Пухляшом», под хит группы Little Big UNO. Поклонники восхитились зажигательным танцем Гагариной и «Пухляша» под хит Little Big.

1 Организация запрещена на территории РФ.