Москва, 18 мая. Власти Турции планируют открыть границы для всех иностранных туристов 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На первом этапе иностранным туристам будет доступен только оздоровительный отдых. При этом власти Турции власти планируют протестировать противокоронавирусные меры на оздоровительных курортах.

В числе медицинских направлений, которые с 20 мая станут доступными для иностранных туристов, станут ортопедия, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и некоторые другие.

Въезд иностранных туристов на оздоровительный отдых будет осуществляться через аэропорты Анкары и Стамбула. При этом каждый пациент может прибыть на территорию Турции с двумя сопровождающими. Кроме того, все прибывающие должны предъявить справку об отсутствии коронавируса, а также пройти платный тест на его наличие.

В АТОР отметили, что гражданам России о россияне вряд ли удастся отправиться в Турцию в мае, так как в настоящее время международное авиасообщение приостановлено.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 371 тысяч человек. В Турции зарегистрировано более 149 тысяч случаев заражения, более четырех тысяч человек скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.