Донбасс сегодня: местные жители устроили самосуд над солдатами из ООС, врачи бегут из ВСУ

Донбасс, 18 мая. Военные медики досрочно разрывают контракты с украинской армией. Местные жители избили группу солдат ВСУ. Минобороны Украины получило тысячи жалоб на военных от жителей Донецкой и Луганской областей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки в ДНР зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Обстреляны Горловка, Спартак, Петровское, Октябрь и другие населенные пункты. В поселке Октябрь поврежден жилой дом. Стрельба велась из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

По территории ЛНР вооруженные формирования Украины открывали огонь три раза, обстреляны Березовское и Смелое. Применялись пулеметы и вооружение боевых машин пехоты. Под обстрел попала бригада электриков, восстанавливающая линию электропередач неподалеку от Березовского. Рабочий персонал был вовремя эвакуирован на безопасное расстояние.

Мирные жители зоны ООС пишут жалобы в Минобороны Украины

В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН рассказали о массе жалоб от жителей Донбасса на военнослужащих ВСУ, которые попали на сайт Минобороны Украины. Началось все с того, что министр обороны Украины Андрей Таран решил провести соцопрос, чтобы узнать мнение жителей страны о прохождении военной службы. Для этого была создана интерактивная платформа на ведомственном сайте. По итогам опроса планировалось усовершенствовать службу в ВСУ.

Но вместо позитивных откликов и комментариев на страничку сбора информации поступило около полумиллиона жалоб и обращений от жителей Украины, а также от жителей Донецкой и Луганской областей. В основном граждане жаловались на неправомерные действия военнослужащих армии и Национальной гвардии. Из обращений стало известно о том, что солдаты 24-й механизированной бригады отняли у местных жителей гуманитарную помощь Красного Креста. Также на сайт поступила анонимная жалоба о том, что командиры подразделений заставляют стрелять по населенным пунктам республик. Военнослужащие из 30-й механизированной бригады пожаловались на задержку выплат.

В ВСУ наблюдается некомплект военных медиков

Источник военных ДНР в Главном управлении кадров Минобороны Украины сообщил дончанам о массовом увольнении медиков из украинской армии. Кадровики фиксируют массовое увольнение военных медиков и военнослужащих частей радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) путем досрочного разрыва контрактов. Укомплектованность подразделений украинской армии медработниками и специалистами по РХБЗ не превышает 38%.

По этой причине Минобороны Украины приняло решение внести изменения в законодательство о прохождении воинской службы. В новом законопроекте предлагают призывать резервистов без объявления мобилизационных мероприятий на срок шесть месяцев. В первую очередь призовут резервистов, заключавших ранее контракты с воинскими частями, задействованными в силовой операции в Донбассе. Приоритетным направлением комплектации личного состава считается привлечение в армию врачей и специалистов по РХБЗ.

В Луганской области местные жители избили солдат ВСУ

Как рассказали корреспонденту ФАН в управлении Народной милиции ЛНР, в больницу подконтрольной ВСУ Попасной недавно доставлены двое «воинов света» с побоями из 30-й механизированной бригады. Сержант Желтко и старший солдат Николенко поступили в травматологическое отделение после драки с горожанами возле одного из продуктовых магазинов.

Судя по рассказу пострадавших, они самовольно оставили часть и поехали в город за алкоголем. Около магазина «защитники» Украины поругались с группой местных жителей, которые избили их. Как показало следствие, пострадавшие не впервые посещали этот магазин. При этом они ни разу не платили за приобретенные выпивку и закуску, а порой силой отбирали товары и деньги. Видимо, местные жители таким образом решили приучить «освободителей» платить по счетам.