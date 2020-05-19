Россия создает общее образовательное пространство со странами ЕАЭС

Общее образовательное пространство создается на территории Евразийского экономического союза. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась «дорожная карта» экономической интеграции ЕАЭС до 2025 года, один из разделов которой посвящен сфере образования.

Документ под названием «Дорожная карта» по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» будет рассматриваться 19 мая на Высшем Евразийском экономическом совете.

В пресс-службе ЕЭК корреспонденту ФАН сообщили, что до этого стратегические направления находились на стадии разработки и согласования, а работа над их реализацией начнется после подписания окончательной версии документа.

«Мы со всеми сторонами согласовали 330 мер и механизмов, раскрывающих положения декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Они помогут полностью устранить барьеры и максимально сократить изъятия и ограничения для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС», — заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев на международном форуме «Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества».

Образование как новая сфера интеграции

В разделе 19, «Развитие новых сфер интеграции — образование», подробно описываются как системные моменты, так и шаги прикладного характера. Создание общего образовательного пространства на территории ЕАЭС провозглашается уже в самом начале раздела.

Речь идет о разработке и принятии программы развития сотрудничества в сфере образования, формировании общих подходов в оценке требований и критериев качества образования, в том числе с использованием опыта участия в международных исследованиях, таких как TIMSS, а также об унификации подходов.

Кроме того будут созданы детские летние образовательные лагеря, программа обучения которых включает изучение языков, истории, культуры и литературы государств-членов ЕАЭС.

Этот раздел «дорожной карты» затрагивает не только систему школьного образования, но также вузы и структуры профобразования и переподготовки специалистов. Среди прочего, на сайте ЕЭК планируется создать раздел для проверки подлинности аттестатов и дипломов.

Несмотря на то, что документ был, по информации ФАН, разработан до пандемии коронавируса, он не обошел стороной и популярную сейчас тему дистанционного образования.

«Развитие дистанционного образования, в том числе совместная разработка онлайн-программ, представленных на крупнейших глобальных образовательных платформах (Coursera, adX и др.). Развитие сетевых платформ взаимодействия при реализации образовательных программ высшего образования. Создание единой информационной системы в образовательной сфере ЕАЭС», — говорится в документе.

Эксперты, опрошенные ФАН, оказались едины во мнении, что создание общего образовательного пространства — решение естественное. Нарушенное с распадом СССР единство восстанавливается, констатировали они.

От единого образования — к общей ментальности

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью ФАН выразил уверенность в реалистичности этой инициативы.

«У нас есть хороший фундамент — я имею в виду советское образование: и среднее, и высшее. Люди, которые его получали, сегодня активно участвуют в жизни», — отметил он.

Парламентарий напомнил, что в России уже есть квотирование на получения высшего образования для граждан Казахстана, Белоруссии и других государств.

«Наша молодежь тоже может поехать учиться в эти страны, — добавил Онищенко. — Сейчас наши дети учатся даже в ДНР, потому что ряд местных вузов получили аккредитацию в системе российского высшего образования. Это медицинское направление, гуманитарные дисциплины и некоторые другие. Взаимно признаются дипломы. Если вуз аккредитован в нашей системе, находясь, условно говоря, за рубежом, то выдаются дипломы российского образца, которые признаются у нас».

По мнению собеседника ФАН, каких-то серьезных противоречий в образовательных программах государств-членов ЕАЭС нет.

«Могут быть расхождения разве что в подходах к истории. Каждый придумывает себе свою историю», — отметил он.

Создание общего образовательного пространства способствует созданию общей ментальности, подчеркнул депутат.

«Это работает даже крепче, чем что-либо другое», — уверен он.

России в этом вопросе необходимо занять более решительную позицию и одновременно искать взаимную выгоду, добавил Онищенко.

«Я надеюсь, что новое руководство Минпросвещения и Минобрнауки РФ будут более решительно и системно продвигаться в этом направлении», — подытожил парламентарий.

«У нас все в ажуре»

Председатель Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина рассказала ФАН, как уже сейчас развиваются подобные контакты в сфере образования. Саму инициативу по созданию общего образовательного пространства ЕАЭС она оценила положительно.

«Это вполне реальная история. Это все наши, это республики, входившие в СССР», — напомнила Левина.

Если говорить о химическом образовании, то авторы учебников, по которым учатся дети в странах СНГ, сами учились в Советском Союзе, получили советское образование и тогда же защищали диссертации, привела пример собеседница ФАН.

«У нас в журнале, который является ваковским, публиковались авторы в том числе из Белоруссии. Их работы принимаются к защите на основании того, что они публиковались в России. Ярко выраженных противоречий в программах нет», — отметила она.

Левина обратила внимание на проходящую ежегодно еще с советских времен Менделеевскую олимпиаду по химии.

«В ней участвуют учащиеся из России и стран СНГ, — сообщила преподаватель. — Только в этом году в силу понятных причин олимпиада не проводилась. Мы ездим в другие страны. Это очень тесное сотрудничество в рамках химического сообщества. Есть Менделеевское сообщество, Ассоциация преподавателей химии России — мы все в этой кучке. Все это настолько давно сделано, что смело можно сказать: у нас все в порядке, «в ажуре» — олимпиада, лагеря, контакты…»

ФАН направил запросы о создании общего образовательного пространства в Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ и Рособрнадзор. Мы познакомим читателей с ответами ведомств.

В Евразийский экономический союз с населением свыше 184 млн человек входят пять бывших республик Советского Союза — помимо Российской Федерации, это Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Главной целью ЕАЭС является согласованная экономическая политика его членов, а также свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между ними. Валовый внутренний продукт союза достигает 1,9 трлн долларов — это 3,2% от мирового ВВП.