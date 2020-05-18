В Думе призвали наказать «маргинальную» КПРФ за подстрекательство к нарушению самоизоляции

Москва, 18 мая. Представители КПРФ, подстрекающие граждан к нарушению самоизоляции, должны быть наказаны, их поведение по отношению к государству предательское. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Он отметил, что вынужденная изоляция утомила многих, но усталость от вынужденных карантинных мер не является поводом выходить на улицы и подвергать опасности окружающих.

«Всем нам сейчас действительно тяжело, все мы находимся дома и терпим. А некоторые вот начинают провоцировать людей на выход на улицу и нарушение самоизоляции. <…> Со стороны КПРФ это уже какое-то подстрекательство, официальная поддержка от политической партии. Они (КПРФ. — прим. ФАН) уже становятся маргинальной политической структурой, которая идет против общества и государства», — сказал парламентарий «Политике сегодня».

Марченко придерживается мнения, что отвечать за стихийные акции, подобные тем, что устраивают в КПРФ, должны не только вовлеченные участники, но и сами депутаты, которые их одобряют и на этом пиарятся.

Представитель Думы убежден, что подстрекающие к нарушениям гораздо опаснее, чем митингующие.

«Вы понимаете, они же государственные люди, это часть политической системы, часть власти. И вот эта часть так предательски себя ведет по отношению к государству. За это надо наказывать, ужесточать имеющиеся меры», — призвал он.

Схожее мнение выразил и политолог Юрий Самонкин. По его мнению, в этой ситуации проявляется «наплевательское» отношение партии Зюганова к проблеме коронавируса и инициативам, которые были приняты в этой связи Госдумой.

Эксперт отметил, что во многих странах за подобные нарушения применяется уголовная ответственность. В связи с тем, что российским законодательством она в данном случае не предусмотрена, он предложил лишать провинившихся депутатов мандата, объяснив, что для них это «будет страшнее, чем уголовная ответственность».