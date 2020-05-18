Кравец назвала причину расставания Гагариной с мужем

Москва, 18 мая. Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили развестись после шести лет брака. Певица Алена Кравец считает, что причиной расставания стал сложный характер Гагариной.

Кравец рассказала, что часто видела Гагарину и Исхакова вместе на светских мероприятиях и премьерах. На людях они казались идеальной парой, отметила певица. Однако по словам друзей пары, это лишь видимость.

«Общие знакомые уверяли меня, что это – только видимость, ширма, красивая обертка для людей», — заявила Кравец в комментарии порталу «Дни.ру».

Кравец считает, что причиной развода мог послужить непростой характер певицы.

«Друзья говорят, что у Полины непростой, властный, часто вздорный характер. Плюс она очень много работает, ее часто не бывает дома. Кому это понравится?!» — добавил певица.

Также звезда не исключила, что камнем преткновения мог стать и финансовый вопрос: Гагарина зарабатывает в разы больше супруга, а это унижает его.

Кравец напомнила, что первый брак Гагариной с актером Петром Кисловым продлился три года, у пары родился сын. Второй брак с Исхаковым продержался шесть лет, у них родилась дочка. Кравец считает, что следующий брак Гагариной будет длиться девять лет и у певицы появится еще один наследник.

Стоит отметить, что в компании ООО «Полина Гагарина», через которую она осуществляет свою артистическую деятельность, произошли кадровые перестановки. В частности, по информации СПАРК-Интерфакс, три недели назад был уволен Исхаков, который с момента основания компании был генеральным директором. Теперь пост главы фирмы занимает некая Юлия Экс.