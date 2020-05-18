Малькевич призвал ввести в УК РФ поправку об информационной диверсии

Политолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал ввести в российское законодательство понятие информационной диверсии и наказать тех, кто подтолкнул молодых россиян подать на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» заявки с портретами нацистских преступников.

«Это спланированная кампания. И то, что мы видим сейчас, — это всего лишь одно звено. Потому что надо посмотреть, что происходило в преддверии великого праздника 9 Мая, когда по всем регионам прокатились похожие провокации. Там в социальных сетях в рамках местных акций тоже закачивали фотографии юного Гитлера и писали, что это красноармеец родом из Челябинска, который погиб в 1945 году», — сказал Александр Малькевич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Политолог также призвал вспомнить, что за конкурс объявило посольство США, например, в Венгрии, где обещало раздать гранты для «правдивого», с точки зрения Америки, описания трагических события Второй мировой войны и «ига» советской армии.

«Деньги обещали выдать тем, кто будут рассказывать в соцсетях, как им плохо жилось при Советах, — заметил Малькевич. — А что творилось 9 мая, когда Facebook полдня не давал публиковать фотографии со знаменем Победы над Рейхстагом? Десятки, сотни людей были забанены за попытку выложить эту историческую фотографию. Но после того как они сказали, что это была техническая неувязка, они снова на время заблокировали видео, где президент России возлагал цветы к могиле Неизвестного солдата. И они опять назвали это технической ошибкой, потому что кому-то из находящихся на Украине пользователей этот контент показался опасным».

Александр Малькевич считает происходящее результатом работы различных иностранных НКО на территории РФ, а также деятельности СМИ, которые называются иноагентами.

«Это все одна большая кампания, целью которой является дискредитация Победы в Великой Отечественной войне советского народа. Это происходит через осмеяние, через вбрасывание в соцсети терминов «победобесие» и так далее. И это делается, чтобы у молодого поколения, которое узнает историю через «Википедию», к сожалению, или через поиск Google, возникло мнение, что войну якобы развязал Советский Союз вместе с Гитлером. И вспомните, как 8 мая в аккаунте Белого дома опубликовали, что нацизм победили США и Великобритания. Когда мы смотрим на это все, мы видим, что происходит информационная диверсия. Я очень надеюсь, что депутаты внесут в УК РФ поправки об информационной диверсии, потому что с тем, что сейчас делают через целенаправленные вбросы фейков и коммуникационные технологии, надо бороться», — сказал Малькевич.

Содеянное фигурантами дела о фотографиях нацистов на онлайн-акции «Бессмертный полк» политолог еще раз назвал «спланированной акцией, преследующей конкретные цели».