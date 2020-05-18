Профессор Эллер призвал россиян не верить необоснованным слухам о ГМО-продукции

Доктор химических наук, профессор Константин Эллер заверил, что россиянам не стоит бояться генетически-модифицированных продуктов, если те официально зарегистрированы в нашей стране.

Глава лаборатории аналитических методов исследования Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи прокомментировал для Федерального агентства новостей сообщение, что в Министерстве сельского хозяйства РФ поддержали упрощение допуска ГМО-продукции на наш рынок.

«Если есть необходимая сертификация, она эквивалентна обычной продукции. Слухи, которые идут о ГМО, — совершенно необоснованные. Они распространяются просто безграмотными людьми, которые ничего в этом не понимают. В [социальных] сетях и так далее», — сказал эксперт.

Собеседник ФАН также поставил под сомнение появившуюся в соцсетях информацию о том, что якобы глава государства Владимир Путин запрещал ввоз в Россию ГМО-продукции.

«Никогда он не запрещал этого. Такого не было, — заявил Константин Эллер. — Вы считаете, что огромное количество ГМО-продукции — соя, кукуруза и так далее — зарегистрировано в обход решений президента? Надеюсь, вы далеки от этой мысли. Президент вообще в данном случае не причем».

По словам Эллера, этот вопрос находится в ведении Россельхознадзора и Минздрава, а также Роспотребнадзора. Председатель правительства (в данном случае — Михаил Мишустин) принимает такие решения на основании рекомендаций, которые ему дают профильные ведомства.

«В общем, нам бояться нечего, — заверил профессор. — Я считаю, если продукция зарегистрирована в Российской Федерации, — а у Роспотребнадзора можно найти, какие именно виды генетически-модифицированных продуктов зарегистрированы в стране, — то все нормально».

Если же они не зарегистрированы, тогда другое дело, отметил собеседник ФАН.

«Когда такие продукты ввозятся в страну, к ним предъявляется соответствующий сертификат, — сказал доктор химических наук. — ФИЦ питания и биотехнологии — это основная профильная организация в стране. Все остальные, которые выдают себя за специалистов в области питания, — это шараги».

Эллер посоветовал доверять только квалифицированным специалистам. Ранее стало известно, что Минсельхоз России поддержал упрощение допуска ГМО-продукции на внутренний рынок. Так, с 1 января 2021 года от государственной регистрации будут освобождены генно-модифицированные соевые бобы и шрот для кормов животных.

Такие меры, как сообщается, направлены на поддержку отечественных предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции.