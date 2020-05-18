Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

Москва, 18 февраля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления вверенной епархией епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова). Решать их судьбу будет Высший общецерковный суд.

Как уточнили в пресс-службе Московского патриархата, такое решение было принято в связи с некими нарушениями со стороны Игнатия (Бузина). Эти действия оказались несовместимы с дальнейшим управлением епархией. До суда Игнатий будет находиться под наблюдением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора в Краснодаре. Армавирской епархией будет временно управлять епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

Епископ Игнатий (Тарасов) до рассмотрения дела будет жить в Петрозаводске под наблюдением митрополита Петрозаводского и Карельского Константина. По данным местных СМИ, священнослужитель 6 мая попал в ДТП на внедорожнике Toyota Land Cruiser. Машину батюшка купил за несколько дней до аварии за 4 млн 300 тыс. рублей. В результате находившаяся с ним в салоне пассажирка получила тяжелейшие травмы — двойной перелом позвоночника.

Как уточняет карельское издание Daily, ранее прихожане Сегежского прихода жаловались на Игнатия врио управляющего Карельской митрополией митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву. В открытом письме они заявили, что Тарасов «обложил приходы непосильным налогом» в размере 150 тыс. рублей.