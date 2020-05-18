Россия вывела из Сербии помогавших бороться с коронавирусом военных

Москва, 18 мая. Последний самолет с российскими военными, помогавшими Сербии бороться с коронавирусом, вернулся в Россию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«18 мая завершилась 44-дневная гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Самолет с последней группой военных прибыл из Сербии на подмосковный аэродром Чкаловский. Военные прошли термометрию и санитарно-эпидемический контроль. Прибывшую военную технику и самолеты также обрабатывают.

Напомним, российские самолеты со специалистами на борту были направлены в Сербию в начале апреля. Их задача заключалась в том, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом на территории страны. Вспышка COVID-19 произошла в конце прошлого года в Китае. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. В марте Всемирная организация объявила о пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Власти стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией приняли ряд ограничительных мер.