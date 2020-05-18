Миро назвала спектаклем развод Джигана и Самойловой

Москва, 18 мая. Популярный блогер Лена Миро обвинила Джигана и Оксану Самойлову в фиктивном разводе. По словам писательницы, пара блестяще «развела лохов» историей о своем расставании.

Миро обратила внимание, что прошло уже достаточно времени после заявления Самойловой о разводе, но официальных документов и даже предпосылок к бракоразводному процессу нет.

По словам автора блога, пара долгие годы обманывала в социальных сетях «курочек» — так назвала Миро поклонников Джигана и Самойловой, — показывая фотографии их идеальной семьи. При этом, как считает Миро, и Джиган, и Самойлова прекрасно знали недостатки друг друга.

После того, как появился долгожданный сын, Самойлова сыграла обиженную женщину и объявила о разводе, указала Миро. Однако спустя время у супругов, как считает блогер, ничего не поменялось.

«Прошел месяц? Никто не развелся и не мог развестись. Во-первых, сама Самойлова без Джигана — женщина Никто, которую звать Никак, — пишет в «Живом журнале» Миро. — Во-вторых, самого Джигана Оксана устраивает».

По ее мнению, у пары нет причин для развода. Миро назвала развод Джигана и Самойловой спектаклем, сделанным, чтобы о них вновь заговорили.