Манукян оценил шансы Пухляша покорить «посткарантинное» Евровидение-2021 в Роттердаме

По итогам Евровидения-2020, даже при том, что оно состоялось в усеченном «карантинном» формате из-за пандемии, вызванной коронавирусом, российский артист Дмитрий Пухляш Красилов обрел настоящую мировую популярность.

Дмитрия внесли в список Forbes, где он занял вторую позицию в лонг-листе молодых талантов в категории «Искусство». Речь идет о топ-30 самых перспективных россиян. Похоже, карантин открыл перед Пухляшом новые горизонты. Он уже успел выступить с Дмитрием Нагиевым и закружиться в танце с Полиной Гагариной.

Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян оценил итоги несостоявшегося Евровидения-2020 и оценил шансы Пухляша покорить «посткарантинное» Евровидение-2021 в Роттердаме.

Пухляш надежды нашей. Колонка Вадима Манукяна

Дмитрий Пухляш Красилов оказался главным выгодополучателем Евровидения-2020 в России. И это несмотря на то, что конкурса не было, а шоу прошло в формате концерта «Евровидение: Европа зажигает свет».

Перед эфиром на Первом канале состоялись прямые включениями со звездами российского шоу-бизнеса. На связь со студией, разумеется, вышел и «талисман» Евровидения Филипп Киркоров, и единственный победитель от России Дима Билан, который все еще мечтает повторить свой успех. В студию также пришли Полина Гагарина и наш Пухляш. Естественно, Дмитрий снова исполнил свой фантастический танец из клипа Uno группы Little Big. Напомню, клип набрал уже почти 100 миллионов просмотров, и, на мой взгляд, львиную долю этого успеха принес именно Пухляш.

Затем коллаборация Пухляша с Гагариной продолжилась в Instagram в виде зажигательного танца. Очевидно, Красилов поймал волну удачи, и звезды шоу-бизнеса уже выстраиваются в очередь, чтобы делать с ним совместные проекты в надежде увеличить собственную капитализацию. Недавний танцевальный баттл Пухляша с Дмитрием Нагиевым тому яркий пример.

Да и в целом сегодня уже можно говорить, что Пухляш-Красилов покорил мир своим танцем, и, возможно, его ждут заманчивые предложения не только из России. Да и высокая позиция в рейтинге Forbes среди самых перспективных молодых россиян говорит о многом.

Для Little Big — никаких гарантий

Лидер Little Big Илья «Ильич» Прусикин во время прямого включения на Первом канале напомнил, что нынешним участникам Евровидения на 2021 год билеты в Роттердам не гарантированы. Ильича, по его словам, этот расклад вроде бы устраивает. Он заявил, что против того, чтобы страна два года подряд выбирала одного и того же участника, видимо, памятуя о негативном опыте с Юлией Самойловой.

Прусикин считает, что нынешний год — форс-мажорный, а значит, никто не должен просить к себе снисхождения и ждать автоматическую путевку на следующий год. Тем не менее, во время концерта Евровидения-2020 большое количество стран подтвердило, что на будущий год снова пошлет в Роттердам тех же участников. Были объявлены и имена артистов, которые точно не поедут на конкурс в 2021 году.

Евровидение-2021: Пухляш вместе с Киркоровым и Панайотовым?

Раз некоторые страны уже объявили, кто едет на Евровидение-2021 в Роттердам, думаю, и России не стоит слишком тянуть с решением. Для меня очевидно, что участники Little Big не горят желанием представлять страну на следующем конкурсе, но Пухляш является самостоятельной творческой единицей, и на будущий год он может примкнуть к любому артисту. И тут, не буду скрывать, я остаюсь верен своим пристрастиям.

На мой взгляд, следует собрать все составляющие успеха и послать в Роттердам долгие годы мечтающего о Евровидении Александра Панайотова. В продюсеры ему я бы «откомандировал» везучего и опытного Филиппа Киркорова и его Dream Team. А на подтанцовку, естественно, следует обязательно взять Пухляша. В этом случае, разумеется, команде понадобится зажигательная песня.

Но Киркоров, очевидно, с этим отлично справится: все мы помним его песню и постановку для Ани Лорак, а также для исполнителей из Молдавии в 2018 году. Вот это будет настоящая Dream Team, и победа, уверен, останется за нами.