«Джамаат Таблиг»: питательная среда для террористов и корона-диссиденты

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Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума рассказал о самой неуловимой и неоднозначной террористической организации в мире.

С недавних пор антииндийская информационная кампания разрослась до невиданных масштабов, буквально захлестнув соцсети и крупнейшие международные СМИ. Мусульмане по всему миру обвиняют Индию в исламофобии. Даже традиционный союзник — Иран — возмутился и пригрозил принять меры против Нью-Дели.

Но не все так просто

Работая в Индии, я получил прекрасную возможность изучить отношения индусов и мусульман. Побывав в нескольких провинциях, побродив по далеким от туристических мест районам, — в том числе и там, где живут преимущественно мусульмане — я так и не стал свидетелем исламофобии. Хотя и встречал мусульман-оппозиционеров. И, помнится, особенно яростно мы спорили о недавно принятом законе о гражданстве. Согласно новым правилам, мигрантам из Пакистана, Бангладеш и Афганистана для получения индийского паспорта нужно прожить в стране не 11, а шесть лет. Однако закон не распространяется на мусульман.

На первый взгляд, это действительно может показаться нечестным. Но если переставить акцент с «религии» на «меньшинства» (в законе речь идет именно о меньшинствах), то логика индийских властей становится понятной. Согласитесь, и в Афганистане, и в Пакистане и в Бангладеш мусульмане в большинстве.

Ну а в остальном, мечети работают, одеваться можно как угодно. И нет такой сферы в Индии, где мусульманин не смог бы добиться успеха. К такому выводу я пришел, беседуя с сопровождавшим меня дипломатом по имени Фахруддин. Он рассказал, что его единоверцев достаточно много и в МИД, и в Минобороны, и в спецслужбах. Мусульмане работают и в медицине, и в сфере образования, и, конечно же, в бизнесе. Особенно в шоу-бизнесе. Не все знают, что богатейшие звезды Болливуда — мусульмане: Салман Хан, Шахрук Хан, Амир Хан.

Однако все это не отменяет того, что столкновения с некоторыми мусульманами в Индии все-таки случаются. Это происходит, когда та или иная община ставит себя выше закона. В таком случае речь идет не о дискриминации верующих, а о борьбе с экстремизмом.

«Джамаат Таблиг»

Эта запрещенная в России и ряде других государств организация была основана в 1926 году в Индии проповедником Мауланой Мухаммадом Ильясом Кандехлеви. Движение сложно идентифицировать, так как под брендом «Джамаат Таблиг»* («Таблиги Джамаат»*) собрались последователи разных религиозных направлений — салафиты, суфии и так далее. Даже ваххабиты относятся к «Джамаат Таблиг» более-менее терпимо.

Декларируемая цель организации — оживление ислама и возвращение этнических мусульман-суннитов в русло истинной религии. Об этом говорит и лозунг «Таблигов»: «Мусульмане, будьте мусульманами!». При этом последователи Кандехлеви также ведут работу по привлечению в ислам иноверцев.

Дело в том, что «Джамаат Таблиг» с самого начала создавался именно как движение против индуистских проповедников. И тактика заключалась в привлечении многочисленных (часто малообразованных, но активных) миссионеров, которых снабжали религиозной литературой и запускали в народ.

Кандехлеви считал общение между людьми гораздо более эффективным методом вербовки, нежели привлечение адептов через СМИ (хотя сегодня таблиговцы очень активны в Интернете). Таким образом, миссионеры ходят от двери к двери, в этом смысле напоминая мусульманский вариант секты «Свидетели Иеговы».

Аполитичные проповедники или исламисты?

Несмотря на то, что сами таблиговцы постоянно подчеркивают свою отстраненность от политики, организацию часто называют политической.

Во-первых, в «Джамаат Таблиг» существует жесткая вертикаль власти. Во главе движения стоит амир, которому подчиняются руководители структурных отделений. Действует Шура (Совет старейшин), заседающая в самой большой мечети, которая является еще и штаб-квартирой «Джамаат Таблиг». Там проводятся собрания адептов и обучение новобранцев.

Чему учат? Миссионерской работе. А когда курс пройден, агентов отправляют с персональными миссиями по деревням, селам, городам и даже странам.

На новом месте те начинают организовывать новые ячейки. И так, согласно плану, будет продолжаться до тех пор, пока мир не станет мусульманским.

Главные штаб-квартиры, откуда контролируется вся деятельность движения, находятся в Индии (Дели) и Пакистане (Лахор).

Во-вторых, многие члены «Джамаат Таблиг» занимаются политикой. Надо думать, принимая те или иные решения, они руководствуются в том числе и таблиговскими правилами. Если не в первую очередь.

Ну и наконец, многие исследователи связывают «Джамаат Таблиг» с различными террористическими организациями. Французский востоковед Марк Габорью (Marc Gaborieau) уверен, что единственной целью движения является завоевание мира в духе воинственного джихада.

Действительно, многочисленные собрания таблиговцев кишат вербовщиками из «Аль-Каиды»1*, «Исламского государства»1*, «Талибана»1* и прочих запрещенных группировок. Террористы используют миссионерскую деятельность «Таблигов» в качестве прикрытия. А неоднозначный статус движения позволяет вербовщикам легко проникать в самые разные общины. Так, пакистанские, саудовские и иорданские таблиговцы в свое время активно работали в Чечне и Дагестане. Именно по их линии террористы Шамиль Басаев и Салман Радуев прошли подготовку на базах моджахедов в Пакистане.

К «Таблигам» принадлежит известный участник подготовки теракта 11 сентября Закариас Муссауи. А также почти 80% французских экстремистов. Например, Эрве Джамель Луазо и Джамель Бегал. Тело первого было найдено на границе Афганистана и Пакистана в 2001 году. А второй — член «Аль-Каиды», в том же году был арестован в ОАЭ. Во время допроса он признался, что планировал взорвать посольство США в Париже.

Таким образом, мы имеем дело не просто с международным сообществом проповедников, но с опасной политической организацией, действующей в 150 странах мира и имеющей порядка 70-80 миллионов последователей.

В России «Джамаат Таблиг» запрещен с 2009 года. Верховный суд страны признал движение угрожающим межнациональной и межконфессиональной стабильности, а также территориальной целостности Российской Федерации.

«Таблиги» и корона-диссидентсво

Недавно миссионеров обвинили в распространении коронавируса. В марте в мечети Низамуддин Марказ в Дели (штаб-квартира «Джамаат Таблиг»), несмотря на запрет, продолжались коллективные молитвы. Причем съезжались люди из других регионов Индии и даже из других стран. Больше 2 000 человек, среди которых были и зараженные.

К середине апреля медики зарегистрировали более 4 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и по меньшей мере 27 смертей. Очагом распространения COVID-2019 был признан район, в котором расположена мечеть.

Причем необходимости в коллективном намазе не было, о чем не раз говорили авторитетные суннитские богословы. Не даром мечети официально закрылись в ряде мусульманских стран, никто с этим не спорил.

Учитывая все это, удары палками, которые индийские полицейские щедро раздавали прихожанам, кажутся слишком мягким наказанием.

Пакистан подливает масло в огонь

По большому счету, члены «Джамаат Таблиг» отказались соблюдать общепринятые меры безопасности и подвергли риску весь многомиллионный индийский народ, чем вызвали у последнего праведный гнев. И исламофобия тут ни при чем. Полагаю, если бы индуисты или христиане собирались в своих храмах во время пандемии, общественная реакция была бы такой же.

Единственный, кто поддержал безумных таблиговцев — соседний Пакистан. Премьер-министр Имран Хан публично выступил за то, чтобы мечети в священный месяц Рамадан были открытыми. А в начале марта десяткам тысяч мусульман было разрешено собраться в храмах, что подстегнуло распространение вируса.

Таблиговцы продолжили свои собрания в Райвинде (к югу от Лахора). В середине марта там прошла ежегодная конференция, на которую, несмотря на пандемию, съехались десятки тысяч миссионеров со всего мира. А когда в городе начали массово заболевать люди, власти все-таки поместили Райвинд под карантин.

Сложно сказать, что помешало Исламабаду последовать примеру Саудовской Аравии, Ирана, Турции или Египта и закрыть мечети.

Разве что религиозные фанатики в Пакистане имеют больше влияния, чем ученые и врачи.

* Организации «Аль-Каида», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1), «Движение Талибан» признаны Верховным судом Российской Федерации террористическими, а «Джамаат Таблиг» («Таблиги Джамаат») — экстремистской организацией, их деятельность запрещена на территории России.

1 Организация запрещена на территории РФ.