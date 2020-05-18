Валерия удивила фанатов смелым образом в экстремальном мини

Москва, 18 мая. Российская эстрадная певица Валерия удивила фанатов новым образом с экстремально короткой юбкой.

Певица опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена в экстра-коротком платье, которое подчеркивает ее стройную фигуру. При этом Валерия дала полную свободу своим подписчикам и хейтерам. Исполнительница сопроводила публикацию множеством ироничных хештегов, которые высмеивают беспочвенные нападки пользователей Сети.

«#чайнешешнадцать #выжемать #иэтатудаже #юбкузабыланадеть #чемстаршеженщинатемкорочеюбка», — говорится в комментарии к публикации.

Подписчики оценили чувство юмора Валерии, а также оставили большое количество положительных комментариев, отметив, стройные ноги 51-летней певицы.

«Валерия, у вас нету варикоза?» — интересуется yuliya.lipovitchrudova.

«Очень красивый образ», — отмечает amelmarina1705.

«Как всегда на высшем уровне», — пишет khamiz.sultanov.

«Любимая певица! Красавица!» — признается elenabessonova120376.

«Красавица! Спасибо, что мотивируете!» — отмечает irina_shchurinova.

«Хештеги супер, как раз для этих озлобленных блюстительниц чужой морали», — пишет sashalusha.

Стоит отметить, что Валерия регулярно занимается спортом, а также рассказывает своим подписчикам об упражнениях, которые можно делать дома. Кроме того, певица дает советы по правильному питанию. По словам артистки, чтобы не набирать лишний вес необходимо отказаться от мучных и сладких изделий. Кроме того, певица рекомендует не употреблять алкоголь и кофе.