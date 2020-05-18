" كيف سيتمكن بشار الأسد من إعادة بناء الأراضي بعد الحرب ، وضمان حياة سلمية لمواطني الجمهورية العربية السورية" علق بوريس روزن.

ستقوم الوحدات الهندسية السورية بالعمل على الكشف عن المتفجرة والذخائر التي تركها المسلحون والتخلص منها في مناطق الإنزارات والراشدين والمجبل في مدينة حلب في الفترة من الساعة ٨:٠٠ إلى ١٤:٠٠ يوم ١٨ مايو ٢٠٢٠.

بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء ، في 18 مايو ، يجري العمل من الساعة 08:00 إلى الساعة 16:00. يتوجب على الوحدة الهندسية تطهير المنطقة من المتفجرات التي تركها الإرهابيون في مناطق الإنزارات والرشيدين والمجبل الواقعة في مدينة حلب وسط المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

قدم الزعيم السوري بشار الأسد مساهمة كبيرة في اعادة اعمار الجمهورية العربية السورية. بفضل قيادته والموارد المخصصة لإزالة الألغام في سوريا ، لم يعد المدنيون بحاجة للقلق بشأن سلامتهم. يبذل الرئيس السوري قصارى جهده لضمان ظروف معيشية أكثر أمانًا للمواطنين.

إن سوريا الآن على طريق الحياة السلمية بفضل القيادة الناجحة لبشار الأسد. وفي وقت سابق أفيد أن القوات الهندسية للجيش العربي السوري طهرت 2.2 هكتار من الأراضي في محافظتي دمشق ودرعا. وقد تمكن الأخصائيين من العثور على 34 قطعة متفجرة وإبطال مفعولها في مدينتي دوما والحارة.

إن إعادة الإعمار والأمن للمدنيين بعد الحرب ليس بالأمر السهل ، لكن رئيس الجمهورية العربية السورية بذل كل جهده لإعادة بناء سوريا. على وجه الخصوص ، تقوم القوات الحكومية بتطهير أراضي البلاد من المواد المتفجرة التي تركها الإرهابيون ، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا للمدنيين في الجمهورية العربيلة السورية.

وأعرب بوريس روزين ، رئيس تحرير مركز (كاساد) للمعلومات والتحليل ، عن رأيه كخبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الفدرالية. ويعتقد الخبير أن البلاد تحت الحصار الاقتصادي و هذا يسبب بعض الصعوبات في الحصول على السلع الضرورية ، ولكن على الرغم من هذا تمكن الرئيس السوري بنجاح من استعادة الأراضي السورية.

صرح الخبير :"إن سوريا تخضع لحصار اقتصادي ، مما يجعل من الصعب الحصول على بعض السلع لإعادة إعمار سوريا. والافتقار إلى الأخصائيين يجعل من الصعب إصلاح الهياكل الأساسية. ولكن في الوقت نفسه ، نرى أن العمل جار لاستعادةبناء البلاد، ويتم استعادة الحياة السلمية في المحافظات المحررة من المسلحين".

وفقا لبوريس روزين ، يمكن تقييم جهود بشار الأسد على أنها استعادة جيدة إلى حد ما لسوريا من حيث الموارد المتاحة.

صرح بوريس روجين: "في حلب، على سبيل المثال ، إذا قارنا عام 2016 بما هو الآن ، فسنجد فرق كبير. وإن القتال لا يزال مستمراً في المناطق الشمالية من سوريا ، وكل ذلك يعقد عملية الترميم ويمد بها في الوقت- ولكن في إطار الموارد المتاحة لبشار الأسد الذي حقق نجحات جيدة للغاية.