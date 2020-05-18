Митя Фомин. Благотворительный концерт

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажут концерт Мити Фомина.

Митя Фомин – певец, актер и телеведущий. Лауреат премии «Золотой Граммофон» и фестиваля «Песня года», неоднократный номинант и лауреат премий телеканалов МУЗ-ТВ, RU.TV, Russian MusicBox и других музыкальных наград. Всероссийскую известность артист получил в 1998 году, выступая в группе Hi-Fi. Песни «Не дано» и «Беспризорник» покорили всю страну. В 2009 году певец оставил группу и занялся сольной карьерой. Композиция «Все будет хорошо», выпущенная в 2010 году принесла Мите Фомину его первую премию «Золотой Граммофон». В 2016 года состоялась премьера акустической программы «Завтра будет все по-другому». В 2018 году артист представил премьеру виниловой пластинки 4×4 – своего нового акустического альбома, а также отметил 20-летний юбилей на сцене.

Несмотря на ограничительные меры, культурная жизнь в России продолжается. Но на передовой в войне с новой коронавирусной инфекцией находятся наши больницы, наши врачи. Каждый из нас может дополнительно поддержать медицинские учреждения как через благотворительные фонды, так и напрямую.

Сделать добровольное пожертвование на ведение уставной деятельности Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина можно по реквизитам, указанным на сайте учреждения, тел. (812) 409-79-52 (бухгалтерия).