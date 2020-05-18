Экологическая угроза для Исландии: НАТО лоббирует создание военного порта

Североатлантический альянс через политические партии Исландии продвигает идею создания в стране военно-морской базы НАТО. Однако печальный опыт стран-соседей демонстрирует правоту тех, кто выступил против агрессивной политики Брюсселя.

14 мая Партия независимости и Прогрессивная партия Исландии, входящие в состав коалиционного правительства, в ходе неофициального обсуждения подняли вопрос о необходимости переформатировать гавань Хельгувик на полуострове Рейкьянес. Правоцентристы предлагают превратить ее в военный порт НАТО, который сможет принимать крупные корабли и взаимодействовать с аэропортом. Главными преимуществами проекта называются экономическая целесообразность и новые рабочие места.

Парламентарии утверждают, что авторство предложения по строительству принадлежит лично им. Они заверяют, что «официального запроса от руководства альянса не поступало». Однако есть основания полагать, что в альянсе с исландских пристаней уже давно не спускают глаз и на самом деле инициатива создания морской базы принадлежит Брюсселю, который умело выдает ее за мнение местных политиков. Со слов капитана порта «Хельгувик» Карла Херманнссона, представители руководства НАТО во время визита в Исландию посещали гавань и изучали ее состояние.

Тот факт, что исландское правительство пытается преуменьшить роль альянса и взять ответственность за предложение на себя, объясняется легко. Появление нового форпоста НАТО могло бы резко обострить внутриполитическую обстановку в стране, поскольку вопрос членства Рейкьявика в альянсе часто становится причиной общественных дебатов. А преподнесение этой идеи от лица исландских политиков (да еще и с намеком на «социальную выгодность» проекта) выглядит не как навязывание альянсом своей воли, а как забота местных элит о населении, просто через строительство военного объекта.

Однако эту многоходовочку вскрыла другая, не менее важная политическая сила в стране. Партия Исландии «Лево-зеленое движение», чей председатель возглавляет коалиционное правительство с 2017 года, выступила против идеи своих партнеров и заявила, что улучшить показатели по безработице можно другими путями. А размещение баз НАТО в стране, у которой нет собственных вооруженных сил, — решение странное.

Не согласиться с «лево-зелеными» сложно. Более того, появление морской базы НАТО в стране не только поставит под сомнение ее независимость, но и нанесет ущерб природе всего региона. Далеко ходить за примерами не приходится: в начале мая противолодочные учения альянса стали причиной массового выброса китов на побережье Норвегии.

И еще одна история, пострашнее: 10 мая возле берегов США американский крейсер класса «Тикондерога» непроизвольно слил в океан четыре тонны нефтепродуктов. Просто потому, что он старый и не смог их удержать в себе. На ликвидацию последствий ЧС были брошены силы береговой охраны. Но сами понимаете — экологию это уже мало волнует.

Хорошо, что в Исландии еще остались политики, способные противостоять агрессивным и меркантильным интересам руководства НАТО. Попытка которого во что бы то ни стало протолкнуть свою губительную инициативу, выдавая ее за «социально значимый» проект, в очередной раз показывает истинное, неприглядное лицо альянса.