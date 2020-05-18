Запашный констатировал крах попыток вразумить блогершу Диденко

Москва, 18 мая. Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что полночи переписывался с блогером Екатериной Диденко, чтобы вразумить ее, но попытки не увенчались успехом.

Запашный в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что переписывался с Диденко.

«Я именно тот человек, который полночи переписывался с этой дурой. Я ее по-другому назвать не могу. Я про эту даму, которая участвовала в вечеринке с сухим льдом. Я не был с ней знаком. Я написал ей в директ и полночи мы с ней переписывались», — сказал 43-летний дрессировщик.

По его словам, он пытался вразумить девушку и объяснить, что она ведет себя неправильно. Однако попытки Запашного поставить Диденко на путь истинный оказались провальны.

«Я ей сказал: «Женщина, вы вообще, что делаете? Вы остановитесь. Вы зачем пошли на передачу? Прекратите оскорблять память своего мужа, прекратите давать пример другим, прекратите дискредитировать понятие блогер». Я пытался ее вразумить. Бесполезно. Она убеждена, что все делает правильно», — сказал Запашный.

Екатерина Диденко получила новую волну популярности после празднования дня рождения. На торжестве она подготовила для гостей бассейн с сухим льдом. В результате чего погиб ее супруг, а также двое друзей.