Astra Militarum объяснил причины вброса боевиков ПНС о российских социологах

Неожиданное появление новостей о похищенных в Ливии россиянах со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) не может быть случайным. Такое мнение выразила редакция Telegram-канала Astra Militarum.

1 мая, напоминает редакция, состоялась премьера фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях. Кинолента рассказывает о том, что сейчас происходит в Ливии, о похищении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Картина наглядно продемонстрировала, как терроризм повлиял на судьбу страны, вызвав большой резонанс в обществе. После выхода фильма МИД России сделал официальное заявление по ситуации с исследователями.

Из Ливии приходят новости, что якобы Генпрокуратура ПНС спустя год после похищения россиян предъявила им обвинения, заявив, что социологов задержали по делу о «вмешательстве в выборы» и из-за встречи с сыном Муаммара Каддафи. Об этом со ссылкой на адвоката граждан РФ сообщили РИА Новости.

«Что могут сделать два социолога, чтобы выборы сломать?» — вопросительно отмечает Astra Militarum.

Адвокат социологов также передал РИА Новости видео с россиянами, чтобы показать, что с ними все хорошо. Однако это видео было записано еще в сентябре 2019 года через четыре месяца после похищения. Других свидетельств «хорошего» самочувствия предоставлено не было.

«Возможно потому, что прямо сейчас ребят пытают по полной в той самой проклятой тюрьме Митига, о существовании которой просвещенная общественность узнала из фильма «Шугалей», — добавляет редакция.

Встретиться с россиянами не представляется возможным. К ним не пускают ни адвокатов, ни дипломатов, ни журналистов, ни чиновников, ни международных наблюдателей.

Странным выглядит и обвинение во встрече с сыном Каддафи Сейфом аль-Исламом.

«По какой статье Уголовного кодекса Ливии (если такой вообще есть) квалифицируется встреча с сыном полковника Каддафи?» — интересуется Astra Militarum.

В завершение на Telegram-канале подчеркнули, что сомнения насчет обвинений оказались не напрасны. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич объяснил, как и с какой целью боевики ПНС создали этот вброс.