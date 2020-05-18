SOHR заявила, что в Турцию перед отправкой в Ливию прибыла новая партия наемников из Сирии

Анкара, 18 мая. В Турцию прибыла новая партия наемников из Сирии, которые после прохождения обучения в тренировочных лагерях будут переброшены в Ливию. Об этом сообщила правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), отслеживающая передвижения сирийских наемников.

По данным SOHR, накануне, 17 мая, в Турцию прибыло 120 радикалов, завербованных из террористических группировок, входящих в состав «Сирийской национальной армии» (СНА). После того, как джихадисты пройдут обучение в специализированных лагерях, их направят сражаться в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Таким образом, уточняется в заявлении организации, сейчас в турецких тренировочных лагерях находятся 3420 наемников из Сирии. Тысячи выходцев из СНА уже были переброшены в Ливию, при этом вербовщики активно привлекают несовершеннолетних.

Ранее Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал, как Анкара превратила сирийский Идлиб в рынок «военных рабов».