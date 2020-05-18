Эксперты рассказали, что женщины больше мужчин поправились в самоизоляции

Москва, 18 мая. Более 20 процентов женщин прибавили в весе во время самоизоляции, что подтверждается результатами опроса компании Superjob.

Каждый четвертый россиянин, который сейчас работает удаленно, поправился. Это произошло из-за близости к холодильнику, малоподвижного образа жизни и частого отдыха на диване.

Согласно опросу, каждый десятый россиянин поправился чуть меньше пяти килограммов, 6% респондентов сообщили, что прибавили до десяти килограммов.

Интересно, что 13% россиян похудели. Половине россиян удалось удержать свой обычный вес. Во время введения карантинных мер только 11% молодежи заявили, что поправились. Среди мужчин располнели 15% респондентов.

Вес россиян, которые продолжают ездить на работу, не менялся. Об этом заявили 59% опрошенных.

Ранее врач Дмитрий Карпенко дал советы, как сохранить здоровье в самоизоляции. По его словам, нужно активно налегать на фрукты и овощи, отказаться от жирного мяса и заниматься спортом. Даже небольшие физические нагрузки смогут вернуть ваши мышцы в тонус.