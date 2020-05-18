Москва, 18 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил о возможном отсутствии иммунитета к коронавирусу у переболевших.

«Я очень хочу верить, что у нас сформируется иммунитет к коронавирусу, так как к другим штаммам коронавируса у нас иммунитета к сожалению нет. Он возвращается, ка и обычный грипп», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 315 тысяч человек.

На территории РФ выявлено более 290 тысяч случаев, 2,7 тысячи человек умерли. Более 70 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Россиянас запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.