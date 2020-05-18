Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Москва, 18 мая. Сын писателя Александра Солженицына Степан Солженицын возглавил Сибирскую угольную энергетическую компанию, являющуюся крупнейшим поставщиком угля на внутреннем рынке РФ.

До этого 15 лет подряд этот пост принадлежал совладельцу СУЭК Владимиру Рашевскому. Он владеет 7,8% акций компании. Несмотря на уход с руководящей должности, Рашевский будет отвечать за стратегию СУЭК и останется членом совета директоров компании. Помимо этого, он войдет в состав директоров «ЕвроХима». Солженицын, как уточнили в пресс-службе СУЭК, продолжит руководить «дочкой» СУЭК — ООО «Сибирская генерирующая компания».

Представители СУЭК объясняют перестановки в компании необходимостью усилить рыночные позиции компании, а также увеличения взаимодействия СУЭК и «ЕвроХима» для повышения эффективности.

На сегодняшний день СУЭК является крупнейшим поставщиком угля на внутренний рынок России, а также одним из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири. Кроме того, СУЭК поставляет уголь в 48 стран мира.

В 2018 году СУЭК консолидировала Сибирскую генерирующую компанию (СГК), владеющую 24 электростанциями, обслуживающими более пяти миллионов потребителей в России.

Основным владельцем компании является миллиардер Андрей Мельниченко. Согласно открытым данным, ему принадлежат 92,2 % СУЭК. Совета директоров компании возглавляет Александр Ландиа.