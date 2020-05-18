Новиков назвал пиратством арест российского судна Украиной за добычу песка у Крыма

Арест российского судна Украиной за якобы нелегальную добычу песка у берегов Крыма — это пиратство и лишний повод возбудить антироссийскую риторику. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Дмитрий Новиков.

16 мая Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство главного следственного управления Нацполиции и наложил арест на судно в рамках уголовного дела по факту незаконной добычи песка.

В украинском ведомстве считают, что добыча песка осуществлялась «в заповедных зонах Черного моря» у побережья Крыма. По некоторым источникам, речь идет о сухогрузе Seabreeze.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил уверенность, что действия украинской прокуратуры по отношению к российскому судну согласуются с повесткой дня на Украине и направлены на «поддержание на плаву» определенных тем, которые показывают конфронтацию между Москвой и Киевом.

«Несмотря на замену персон во власти в Киеве, есть общая линия и тренд, связанный с антироссийской позицией властей Украины. Большая часть политической элиты Украины связана с конфронтационной логикой. Она выстраивалась долгие годы и предопределена тесными связями элиты со странами Запада, — объяснил Новиков в беседе с ФАН. — Соответственно, демонстрация верности партнерам на Западе неизбежно требует регулярных ритуальных действий, которые подтверждали бы серьезность намерений Киева в отношении Москвы. За последние дни мы увидели много странных решений, направленных на разрыв отношений, в том числе в сфере культуры».

Парламентарий подчеркивает, что все связанное с Черным морем, Крымом и близлежащими территориями — это «еще одна системная тема политической жизни Украины».

«Киеву очень важно демонстрировать непризнание очевидных вещей — факта возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Поэтому любые вещи, связанные с арестом судов и хозяйствующих субъектов, которые ведут деятельность на территории полуострова, являются лишним поводом возбудить антироссийскую тематику и напомнить, что у Киева своя точка зрения по поводу принадлежности Крымского полуострова», — сказал собеседник ФАН.

Текущие действия Киева, по мнению Новикова, можно квалифицировать как «пиратство».

«Есть определенные международные нормы, в том числе в области морского права. Они зафиксированы целым рядом соглашений, которым противоречат действия Украины. Страна никогда не заявляла о выходе из этих соглашений. Если ты участвуешь в них и соблюдаешь правила игры, то ты должен это подтверждать не на словах, а на деле», — добавил депутат.

Напомним, что Украина неоднократно нарушала нормы международного права в отношении российских коммерческих судов. В марте 2018 года в Азовском море украинские пограничники задержали судно «Норд» под флагом РФ. В мае того же года была арестована российская «Печора». Корабль специализировался на работах по углублению дна и добыче нерудных материалов.