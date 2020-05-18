Военные прибыли в Красноярск для борьбы с COVID-19. ФАН-ТВ

Сводный отряд Министерства обороны России прибыл в Красноярск для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Красноярский край отправили военнослужащих, военную технику, а также оборудование. Самолеты Ил-76 также доставили медицинские маски, респираторы, перчатки и защитные костюмы.

«Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники», — заявили в пресс-службе военного ведомства.

По сообщению Минобороны, в районе поселка Еруда Северо-Енисейского района планируется развертывание мобильного госпиталя и полевого лагеря. Ранее в Красноярск прибыла первая партия военно-транспортных самолетов Ил-76, железнодорожным транспортом доставлены военные медики из Кемеровской области и мобильный отряд радиационной химической и биологической защиты Центрального военного округа из Алтайского края.